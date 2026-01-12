Бывший военный с опытом работы в ФСБ стал новым замминистра транспорта Алтая
Дмитрий Веретенников будет курировать конкурсные процедуры в ведомстве
12 января 2026, 16:10, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 12 января подписал распоряжение о назначении нового заместителя министра транспорта региона. Им стал опытный военный Дмитрий Веретенников, который окончил институт ФСБ РФ и много лет служил в ВС страны.
Как следует из информации на сайте Минтранса, Дмитрий Веретенников родился 5 июня 1978 года в с. Огни Усть-Калманского района Алтайского края. В 2000 году окончил Новосибирский военный институт по специальности "Командная оперативно-тактическая специальной разведки. Лингвистика". Прошел профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление", в Новосибирском институте ФСБ России, а также на базе Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (г. Санкт-Петербург) прошел повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры.
Веретенников с 2000 года служил в Вооруженных силах России на разных должностях. С 2023 года был заместителем начальника управления по экономической безопасности и исполняющим обязанности заместителя генерального директора по экономической безопасности ООО "РН-Морской порт Туапсе". Имеет звание подполковника запаса ФСБ России.
Новый замминистра транспорта региона награжден двумя орденами Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени и ведомственными наградами различного уровня. Дмитрий Сергеевич женат, воспитывает четверых детей. В Минтрансе пояснили, что Веретенников будет координировать работу отдела правовой деятельности и конкурсных процедур, сектора финансового контроля и аудита Министерства транспорта Алтайского края, а также контролировать исполнение указов губернатора и правительства края, ход закупочных процедур.
Таким образом, после назначения Андрея Подоляна на должность министра транспорта Алтайского края в начале 2025 года в ведомство пришел работать еще один силовик.
16:26:33 12-01-2026
Чо-то я в названии военной специальности глаза и мозг сломал.
08:57:19 13-01-2026
Гость (16:26:33 12-01-2026) Чо-то я в названии военной специальности глаза и мозг сломал... Это ты ещё другие ВУС не читал...
Так они и звучат...
16:52:45 12-01-2026
А что армии военные специалисты уже не нужны? В армии уже всё хорошо?
08:48:39 13-01-2026
Гость (16:52:45 12-01-2026) А что армии военные специалисты уже не нужны? В армии уже вс... 47 лет. Полноправный пенсионер.
23:10:53 13-01-2026
Гость (16:52:45 12-01-2026) А что армии военные специалисты уже не нужны? В армии уже вс... Сходи и послужи Родине!
21:46:24 12-01-2026
Вот вопрос - а реальных специалистов по транспорту, транспортным перевозкам и пр. с базовым профильным образованием совсем нет??? Ну какой морской и речной транспорт. Неужели всё так печально?
08:21:44 13-01-2026
Гость (21:46:24 12-01-2026) Вот вопрос - а реальных специалистов по транспорту, транспор... там не нужен специалист по дорогам, там нужен именной такой специалист
11:27:47 13-01-2026
Гость (08:21:44 13-01-2026) там не нужен специалист по дорогам, там нужен именной такой ...
Там обычно специалисты по ритуальному бизнесу и сфере развлечений