Бывший военный с опытом работы в ФСБ стал новым замминистра транспорта Алтая

Дмитрий Веретенников будет курировать конкурсные процедуры в ведомстве

12 января 2026, 16:10, ИА Амител

Дипломат на столе / Фото: создано в нейросети

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 12 января подписал распоряжение о назначении нового заместителя министра транспорта региона. Им стал опытный военный Дмитрий Веретенников, который окончил институт ФСБ РФ и много лет служил в ВС страны.

Как следует из информации на сайте Минтранса, Дмитрий Веретенников родился 5 июня 1978 года в с. Огни Усть-Калманского района Алтайского края. В 2000 году окончил Новосибирский военный институт по специальности "Командная оперативно-тактическая специальной разведки. Лингвистика". Прошел профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление", в Новосибирском институте ФСБ России, а также на базе Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (г. Санкт-Петербург) прошел повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры.

Веретенников с 2000 года служил в Вооруженных силах России на разных должностях. С 2023 года был заместителем начальника управления по экономической безопасности и исполняющим обязанности заместителя генерального директора по экономической безопасности ООО "РН-Морской порт Туапсе". Имеет звание подполковника запаса ФСБ России.

Новый замминистра транспорта региона награжден двумя орденами Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени и ведомственными наградами различного уровня. Дмитрий Сергеевич женат, воспитывает четверых детей. В Минтрансе пояснили, что Веретенников будет координировать работу отдела правовой деятельности и конкурсных процедур, сектора финансового контроля и аудита Министерства транспорта Алтайского края, а также контролировать исполнение указов губернатора и правительства края, ход закупочных процедур.

Таким образом, после назначения Андрея Подоляна на должность министра транспорта Алтайского края в начале 2025 года в ведомство пришел работать еще один силовик.