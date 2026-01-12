Amic.ru вновь стал самым читаемым СМИ в Алтайском крае в 2025 году
По итогам прошлого года совокупный показатель читателей сетевого издания превысил 23 миллиона
12 января 2026, 13:15, ИА Амител
По совокупному годовому показателю посетителей за 2025 год amic.ru вновь стал лидером среди электронных СМИ Алтайского края. По данным Liveinternet.ru, количество читателей за 12 месяцев составило более 23,4 миллиона пользователей. Кроме того, в 2025 году сетевое издание "Амител" сохраняло первое место по региональной аудитории среди конкурентов. Наш сайт удерживает лидирующую позицию уже несколько лет.
Количество просмотров и посетителей сайтов amic.ru, tolknews.ru и altapress.ru (по данным Liveinternet.ru за 2025 год):
amic.ru: посетителей – 23 456 437, просмотров – 61 203 222;
tolknews.ru: посетителей – 21 093 386, просмотров – 69 173 206;
altapress.ru: посетителей – 12 704 832, просмотров – 35 339 580.
Команда ИА "Амител" продолжит вас радовать интересными новостями и материалами в 2026 году. Оставайтесь с нами!
"Амител" основан на базе Алтайского молодежного информационного центра в 1999 году, то есть АМИЦ, а в латинском варианте – amic. Сегодня amic.ru – одно из ведущих интернет-изданий в Алтайском крае и традиционно входит в лидеры рейтинга самых цитируемых СМИ региона.
13:25:18 12-01-2026
а у Толка просмотров больше :-)
А Алтапресс, на мой взгляд вообще скатился.
Почитайте соглашение у них под комментариями ...
14:01:34 12-01-2026
Шинник (13:25:18 12-01-2026) а у Толка просмотров больше :-)А Алтапресс, на мой в... Да было время, когда на Алтапресс народ со всей России околачивался, но ушел в забвение, как Вавилон Великий.
13:58:31 12-01-2026
Ясень пень, где можно рот открыть, туды народ и тянется
14:13:37 12-01-2026
Гость (13:58:31 12-01-2026) Ясень пень, где можно рот открыть, туды народ и тянется... Комменты да, важны. Отключив комменты, а-пресс потерял под 80% аудитории.
14:12:49 12-01-2026
Заголовки кликбейтые.
Пока не зайдешь в новость, и не узнаешь что она совсем не нужная.
Или ложные.
"Автограф великого Арнольда Шварценеггера продают в Барнауле за тысячу рублей"
14:21:28 12-01-2026
все в сравнении. амик 10 или тем более 15 лет назад - это две большие разницы.
к редакции вопросов нет - не до жиру быть бы живу.
16:31:07 12-01-2026
А мне Амик нра! Наиболее вменяемый ресурс. И ЕП симпатиная. Милая такая.