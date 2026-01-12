Amic.ru вновь стал самым читаемым СМИ в Алтайском крае в 2025 году

По итогам прошлого года совокупный показатель читателей сетевого издания превысил 23 миллиона

12 января 2026, 13:15, ИА Амител

Сетевое издание "Амител" / Фото: amic.ru

По совокупному годовому показателю посетителей за 2025 год amic.ru вновь стал лидером среди электронных СМИ Алтайского края. По данным Liveinternet.ru, количество читателей за 12 месяцев составило более 23,4 миллиона пользователей. Кроме того, в 2025 году сетевое издание "Амител" сохраняло первое место по региональной аудитории среди конкурентов. Наш сайт удерживает лидирующую позицию уже несколько лет.

Количество просмотров и посетителей сайтов amic.ru, tolknews.ru и altapress.ru (по данным Liveinternet.ru за 2025 год):

amic.ru: посетителей – 23 456 437, просмотров – 61 203 222;

tolknews.ru: посетителей – 21 093 386, просмотров – 69 173 206;

altapress.ru: посетителей – 12 704 832, просмотров – 35 339 580.

Команда ИА "Амител" продолжит вас радовать интересными новостями и материалами в 2026 году. Оставайтесь с нами!

"Амител" основан на базе Алтайского молодежного информационного центра в 1999 году, то есть АМИЦ, а в латинском варианте – amic. Сегодня amic.ru – одно из ведущих интернет-изданий в Алтайском крае и традиционно входит в лидеры рейтинга самых цитируемых СМИ региона.