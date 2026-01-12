НОВОСТИОбщество

Amic.ru вновь стал самым читаемым СМИ в Алтайском крае в 2025 году

По итогам прошлого года совокупный показатель читателей сетевого издания превысил 23 миллиона

12 января 2026, 13:15, ИА Амител

Сетевое издание "Амител" / Фото: amic.ru
Сетевое издание "Амител" / Фото: amic.ru

По совокупному годовому показателю посетителей за 2025 год amic.ru вновь стал лидером среди электронных СМИ Алтайского края. По данным Liveinternet.ru, количество читателей за 12 месяцев составило более 23,4 миллиона пользователей. Кроме того, в 2025 году сетевое издание "Амител" сохраняло первое место по региональной аудитории среди конкурентов. Наш сайт удерживает лидирующую позицию уже несколько лет.

Количество просмотров и посетителей сайтов amic.ru, tolknews.ru и altapress.ru (по данным Liveinternet.ru за 2025 год):

amic.ru: посетителей – 23 456 437, просмотров – 61 203 222;

tolknews.ru: посетителей – 21 093 386, просмотров – 69 173 206;

altapress.ru: посетителей – 12 704 832, просмотров – 35 339 580.

Команда ИА "Амител" продолжит вас радовать интересными новостями и материалами в 2026 году. Оставайтесь с нами!

"Амител" основан на базе Алтайского молодежного информационного центра в 1999 году, то есть АМИЦ, а в латинском варианте – amic. Сегодня amic.ru – одно из ведущих интернет-изданий в Алтайском крае и традиционно входит в лидеры рейтинга самых цитируемых СМИ региона.

Сотрудники amic.ru / Фото: amic.ru

26 лет вместе с вами. Amic.ru отмечает день рождения

Мы многогранные, яркие и несокрушимые. Иногда мы уставшие, а иногда – окрыленные. Но, самое главное, мы дружные. Мы маленькая семья
НОВОСТИОбщество

рейтинги сми интернет

Комментарии 7

Avatar Picture
Шинник

13:25:18 12-01-2026

а у Толка просмотров больше :-)

А Алтапресс, на мой взгляд вообще скатился.
Почитайте соглашение у них под комментариями ...

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:34 12-01-2026

Шинник (13:25:18 12-01-2026) а у Толка просмотров больше :-)А Алтапресс, на мой в... Да было время, когда на Алтапресс народ со всей России околачивался, но ушел в забвение, как Вавилон Великий.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:31 12-01-2026

Ясень пень, где можно рот открыть, туды народ и тянется

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:37 12-01-2026

Гость (13:58:31 12-01-2026) Ясень пень, где можно рот открыть, туды народ и тянется... Комменты да, важны. Отключив комменты, а-пресс потерял под 80% аудитории.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:49 12-01-2026

Заголовки кликбейтые.
Пока не зайдешь в новость, и не узнаешь что она совсем не нужная.
Или ложные.
"Автограф великого Арнольда Шварценеггера продают в Барнауле за тысячу рублей"

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:21:28 12-01-2026

все в сравнении. амик 10 или тем более 15 лет назад - это две большие разницы.
к редакции вопросов нет - не до жиру быть бы живу.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:07 12-01-2026

А мне Амик нра! Наиболее вменяемый ресурс. И ЕП симпатиная. Милая такая.

  -19 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров