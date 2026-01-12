Ozon скрыл ветеринарные препараты после сообщений об отравлениях подростков
Подростки массово приобретают на маркетплейсах ветеринарные медикаменты, которые могут вызвать наркотический эффект
12 января 2026, 15:15, ИА Амител
Маркетплейс Ozon убрал с витрины некоторые ветеринарные препараты после появления сообщений о массовых отравлениях подростков, сообщили ТАСС в пресс‑службе компании.
По словам представителей площадки, уже начата повторная проверка товаров. До ее завершения указанные препараты останутся скрытыми из публичного доступа.
В компании подчеркнули, что безопасность пользователей – приоритет, поэтому Ozon оперативно реагирует на поступающие жалобы.
Ранее ряд Telegram‑каналов распространили информацию о том, что российские подростки массово приобретают на маркетплейсах ветеринарные медикаменты, содержащие габапентин, – вещество, способное оказывать наркотический эффект на организм.
Именно такие заказы, как утверждается в публикациях, приводят к серьезным отравлениям среди несовершеннолетних.
