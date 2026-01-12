Бийчанин потерял 800 тысяч рублей в разговоре с лженалоговиками
Эта сумма стала рекордной с начала года
12 января 2026, 16:23, ИА Амител
24-летний житель Бийска перевел мошенникам почти 800 000 рублей, поверив, что разговаривает с сотрудниками налоговой службы. Этот случай стал самым крупным по сумме ущерба с начала года, сообщает МВД по Алтайскому краю.
Аферисты позвонили молодому человеку и сообщили, что его работодатель не подал декларацию. Предложив "записаться на прием", они выманили у бийчанина код из СМС. Поняв, что стал жертвой обмана, он прервал разговор, однако вскоре получил новое сообщение – о якобы несанкционированном доступе к его личному кабинету на "Госуслугах".
Позвонив по указанному номеру "горячей линии", мужчина вновь вышел на тех же мошенников. Под разными предлогами они убедили его перевести в общей сложности 800 000 рублей.
Всего с 1 по 11 января в полицию Бийска обратились семеро пострадавших от действий аферистов. Остальные стали жертвами уже известных схем: "покупки" товаров на онлайн-площадках, подозрительных файлов в мессенджерах, розыгрышей и предложений купить игровую валюту. Общий ущерб составил 1 151 663 рубля.
Ранее на Алтае мужчина попросил тещу перечислить мошенникам 540 тысяч рублей.
16:31:42 12-01-2026
и первой в этой году медалью "6 Вольт" награждается житель наукограда.
16:50:09 12-01-2026
Сейчас СБЕР заблокировал операцию по переводу денег на мой счет в ВТБ. Ссылаются на борьбу с мошенниками. Я на свой счет перевожу, а не на новый. Сумма перевода смешная.
20:07:12 12-01-2026
"Декларацию не подал работодатель", а спрос за это с подчинённого!? Даже на такой элементарный вопрос не хватило ума у жертвы обмана?
22:08:02 12-01-2026
Гость (20:07:12 12-01-2026) "Декларацию не подал работодатель", а спрос за это с подчинё... Вон вас что-то минусуют))) Выросло поколение розовых единорогов, онЕ же даже цыганок на базарах-вокзалах не видели их бы в то время домой бы в одних носках возвращались))
20:46:56 12-01-2026
богатых много людей, да