Бийчанин потерял 800 тысяч рублей в разговоре с лженалоговиками

Эта сумма стала рекордной с начала года

12 января 2026, 16:23, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

24-летний житель Бийска перевел мошенникам почти 800 000 рублей, поверив, что разговаривает с сотрудниками налоговой службы. Этот случай стал самым крупным по сумме ущерба с начала года, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Аферисты позвонили молодому человеку и сообщили, что его работодатель не подал декларацию. Предложив "записаться на прием", они выманили у бийчанина код из СМС. Поняв, что стал жертвой обмана, он прервал разговор, однако вскоре получил новое сообщение – о якобы несанкционированном доступе к его личному кабинету на "Госуслугах".

Позвонив по указанному номеру "горячей линии", мужчина вновь вышел на тех же мошенников. Под разными предлогами они убедили его перевести в общей сложности 800 000 рублей.

Всего с 1 по 11 января в полицию Бийска обратились семеро пострадавших от действий аферистов. Остальные стали жертвами уже известных схем: "покупки" товаров на онлайн-площадках, подозрительных файлов в мессенджерах, розыгрышей и предложений купить игровую валюту. Общий ущерб составил 1 151 663 рубля.

