Дональд Трамп заявил, что США "получат Гренландию", чтобы опередить Россию и Китай

Соединенные Штаты получат Гренландию, пообещал американский президент

12 января 2026, 13:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о стратегической необходимости для Соединенных Штатов приобрести контроль над Гренландией, чтобы не допустить усиления там России или Китая. Об этом пишет РИА Новости.

«Если мы не захватим Гренландию, это сделают Россия или Китай. И я не позволю этому случиться. Так или иначе, мы получим Гренландию», – сказал он.

В своем выступлении Трамп подчеркнул слабую, по его мнению, оборону острова и возросшую активность иностранных военных кораблей в регионе.

«В Гренландии, по сути, их оборона заключается в двух собачьих упряжках. Вы знаете об этом? Вы знаете, в чем заключается их защита? Две собачьи упряжки. А у нас повсюду русские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки. Мы не позволим этому случиться. И если это повлияет на НАТО, значит, это повлияет на НАТО. Но, знаете, они нуждаются в нас гораздо больше, чем мы в них», – заявил он.

