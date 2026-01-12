НОВОСТИПолитика

Дональд Трамп заявил, что США "получат Гренландию", чтобы опередить Россию и Китай

12 января 2026, 13:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о стратегической необходимости для Соединенных Штатов приобрести контроль над Гренландией, чтобы не допустить усиления там России или Китая. Об этом пишет РИА Новости.

«Если мы не захватим Гренландию, это сделают Россия или Китай. И я не позволю этому случиться. Так или иначе, мы получим Гренландию», – сказал он.

В своем выступлении Трамп подчеркнул слабую, по его мнению, оборону острова и возросшую активность иностранных военных кораблей в регионе.

«В Гренландии, по сути, их оборона заключается в двух собачьих упряжках. Вы знаете об этом? Вы знаете, в чем заключается их защита? Две собачьи упряжки. А у нас повсюду русские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки. Мы не позволим этому случиться. И если это повлияет на НАТО, значит, это повлияет на НАТО. Но, знаете, они нуждаются в нас гораздо больше, чем мы в них», – заявил он.

Ранее Дональд Трамп объявил об отказе от новой волны военных ударов по Венесуэле. В своей публикации в соцсети Truth Social он объяснил это решение налаживанием сотрудничества с Каракасом.

Комментарии 5

Avatar Picture
Шинник

13:33:28 12-01-2026

тем временем Путин берёт попкорн, газировку и садится в первых рядах.
Такого клоуна он ещё не видел ....

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:49 12-01-2026

Шинник (13:33:28 12-01-2026) тем временем Путин берёт попкорн, газировку и садится в перв... клоун, не клоун, но под ложными флагами и придуманными угрозами активно переформатирует планету под себя.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:37 12-01-2026

Гость (13:55:49 12-01-2026) клоун, не клоун, но под ложными флагами и придуманными угроз... Это временно, до выборов в Конгрессе))) А после может сдать обратно и Мадуро, и Гренландию, и танкеры...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:57:02 12-01-2026

Звериный оскал капитализма-загребать под себя все!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:08:05 12-01-2026

У нас также. Кто прорвался к кормушке, никак не нажрутся.

  -2 Нравится
Ответить
