Пирожные, пельмени и шоколад стали лидерами по шринкфляции в 2025 году
Пирожные возглавили антирейтинг, потеряв в среднем 11% веса
12 января 2026, 08:45, ИА Амител
В 2025 году в России сохранилась тенденция к шринкфляции – практике уменьшения веса или объема товара при сохранении его прежней цены. Согласно данным аналитической компании NTech, опубликованным RTVI, сильнее всего от этого явления пострадали пирожные, шоколадные плитки, пельмени, сливочное масло и большинство фасованных сыров.
Пирожные возглавили антирейтинг, потеряв в среднем 11% веса за первые девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
«К тому же покупатель достаточно плохо ориентируется в весе: визуально пирожное то же самое, все похожее, поэтому его берут. И производители уменьшают вес порции на 10–15%, делают более воздушную структуру, снижают слой крема. В этом продукте поднять цену напрямую сложно, потому что пирожные быстро выпадают из спроса: люди ориентируются именно по цене», – пояснил эксперт по защите капитала Иван Орлов.
Шоколадные плитки стали легче в среднем на 6%. Производители идут на уменьшение веса из-за подорожания какао-бобов, сохраняя при этом прежний внешний размер плитки. Пельмени потеряли около 5% веса в упаковке.
«Здесь шринкфляция – это больше вынужденная мера: есть рост цен на мясо, на логистику, заморозку, упаковку и достаточно высокая конкуренция в сегменте», – отметил Орлов.
Пачка сливочного масла в среднем стала легче на 4%, а упаковки оригинальных сыров – до 3%.
По мнению Ивана Орлова, логика производителей проста: "Потребители слабо контролируют вес и ориентируются на ценник упаковки целиком". Прямое повышение цены может привести к потере покупателей, поэтому компании предпочитают уменьшать объем.
В 2026 году, если давление на себестоимость сохранится, тренд на шринкфляцию продолжится. Орлов прогнозирует возможное уменьшение упаковок молочных продуктов на 3–7%, а также колбас и мясных полуфабрикатов на 5–10%. В меньшей степени изменения могут затронуть крупы, макароны и замороженные овощи, где производители могут варьировать состав, например, меняя соотношение льда и продукта.
Ранее сообщалось, что 2026 год может оказаться непростым для кошельков россиян: эксперты прогнозируют подорожание товаров и услуг в самых разных отраслях. Ключевым фактором называют повышение НДС с 20 до 22%, которое скажется практически на всем. Но хватает и других весомых причин.
09:15:21 12-01-2026
обидно, что не стало на прилавках настоящего шоколада. После принятия закона о том, что шоколадом можно считать продукт даже с 9% какаю, теперь в магазине не найти настоящего шоколада с 72% какао. Зато за рубеж уходит настоящий шоколад. Вот так проталкивают непопулярные решения в правительстве, вот так игнорируют население страны.
09:53:55 12-01-2026
гость (09:15:21 12-01-2026) обидно, что не стало на прилавках настоящего шоколада. После... За рубеж? В России не растут какао бобы!
11:35:40 12-01-2026
Гость (09:53:55 12-01-2026) За рубеж? В России не растут какао бобы!... понятно, не растут. Закупают какао-бобы, а шоколад делают из них здесь. В последнее время появился запрос США нарастить экспорт российского шоколада, вот услужливо и залили настоящим шоколадом Америку, а свои российские потребители едят что попало. Мощности не нарастили, шоколад гонят на Запад и в Америку, а россиянам по остаточному принципу. А дубайский шоколад РФ нарастила импорт. Действия Росторга явно в ущерб россиянам и стране. Вся информация из российских СМИ.
09:23:53 12-01-2026
Ну да, потребители же лохи, не видят якобы ничего.
09:52:19 12-01-2026
у тех, кто принимал решение считать шоколадом продукт с 9% какао, явно на столе есть шоколад настоящий, а "людишки" и псевдошоколаду будут рады. Кто у нас министр Росторговли? Алиханов? Ушлый малый.
10:10:51 12-01-2026
Амик ,а можно по русски писать?!Шринкфляция.
10:23:30 12-01-2026
Гость (10:10:51 12-01-2026) Амик ,а можно по русски писать?!Шринкфляция. ...
"по-русски"
10:47:24 12-01-2026
Гость (10:10:51 12-01-2026) Амик ,а можно по русски писать?!Шринкфляция. ... по-русски написать - цензура не пропустит. А так матерок вполне разрешенный
11:49:41 12-01-2026
Гость (10:10:51 12-01-2026) Амик ,а можно по русски писать?!Шринкфляция. ... А нету в русском аналогичного по смыслу слова, не придумали еще. Потому раньше что не было шринкфляции даже в 90-е.
13:05:50 12-01-2026
несколько лет назад была мулька с приставкой ЭКО и от фермера, сейчас новая жвачка - на экспорт
13:20:58 12-01-2026
гость (11:35:40 12-01-2026) понятно, не растут. Закупают какао-бобы, а шоколад делают из... Очень интересно,спасибо.Вот такое истинное отношение к народу.Не удивлён.
15:34:35 12-01-2026
а что - по статистике количество поставленного населению шоколада не изменилось, а то, что поставляют не шоколад, а г-но 9% - е, статистика не показывает. Россияне лишились натурального шоколада.