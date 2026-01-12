Пирожные, пельмени и шоколад стали лидерами по шринкфляции в 2025 году

Пирожные возглавили антирейтинг, потеряв в среднем 11% веса

12 января 2026, 08:45, ИА Амител

Пельмени / Фото: amic.ru

В 2025 году в России сохранилась тенденция к шринкфляции – практике уменьшения веса или объема товара при сохранении его прежней цены. Согласно данным аналитической компании NTech, опубликованным RTVI, сильнее всего от этого явления пострадали пирожные, шоколадные плитки, пельмени, сливочное масло и большинство фасованных сыров.

Пирожные возглавили антирейтинг, потеряв в среднем 11% веса за первые девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

«К тому же покупатель достаточно плохо ориентируется в весе: визуально пирожное то же самое, все похожее, поэтому его берут. И производители уменьшают вес порции на 10–15%, делают более воздушную структуру, снижают слой крема. В этом продукте поднять цену напрямую сложно, потому что пирожные быстро выпадают из спроса: люди ориентируются именно по цене», – пояснил эксперт по защите капитала Иван Орлов.

Шоколадные плитки стали легче в среднем на 6%. Производители идут на уменьшение веса из-за подорожания какао-бобов, сохраняя при этом прежний внешний размер плитки. Пельмени потеряли около 5% веса в упаковке.

«Здесь шринкфляция – это больше вынужденная мера: есть рост цен на мясо, на логистику, заморозку, упаковку и достаточно высокая конкуренция в сегменте», – отметил Орлов.

Пачка сливочного масла в среднем стала легче на 4%, а упаковки оригинальных сыров – до 3%.

По мнению Ивана Орлова, логика производителей проста: "Потребители слабо контролируют вес и ориентируются на ценник упаковки целиком". Прямое повышение цены может привести к потере покупателей, поэтому компании предпочитают уменьшать объем.

В 2026 году, если давление на себестоимость сохранится, тренд на шринкфляцию продолжится. Орлов прогнозирует возможное уменьшение упаковок молочных продуктов на 3–7%, а также колбас и мясных полуфабрикатов на 5–10%. В меньшей степени изменения могут затронуть крупы, макароны и замороженные овощи, где производители могут варьировать состав, например, меняя соотношение льда и продукта.



