Жительница Москвы едва не погибла из‑за неправильно назначенного лекарства

Горожанка пыталась вылечить депрессию, но в итоге чуть не лишилась жизни

12 января 2026, 13:35, ИА Амител

Пострадавшая девушка /Фото: @shot_shot

32‑летняя москвичка Анна попала в реанимацию с тяжелым осложнением после приема ламотриджина, который ей выписал частный врач вместо антидепрессантов, пишет Shot.

Как рассказала девушка изданию, последние шесть лет она боролась с депрессией и перепадами настроения, принимая антидепрессанты, однако эффект от них был кратковременным.

Решив сменить психотерапевта, она обратилась к частному специалисту, который диагностировал у нее сильный невроз (ОКР) и назначил ламотриджин – препарат, применяемый при биполярных расстройствах и эпилепсии.

Поначалу состояние Анны улучшилось, но спустя две недели на коже появилась сильная сыпь, а температура поднялась до 40 градусов.

«Девушку госпитализировали с подозрением на корь, однако анализы выявили синдром Лайелла – редкое и крайне тяжелое аллергическое заболевание, спровоцированное приемом ламотриджина. Следующие две недели Анна провела в реанимации», – говорится в публикации.

В результате осложнения оставили на ее лице и теле многочисленные шрамы, привели к травме роговицы и потере всех ногтей на руках и ногах. Врачи отмечают, что пациентке повезло: все могло закончиться летальным исходом. Конфликт с частной клиникой удалось урегулировать до суда – Анна не имеет к ней претензий.

Накануне сообщалось, что мужчине разорвало желудок после коктейля с азотом от шеф-повара в Москве. Все произошло на корпоративе во время "Игры столов".