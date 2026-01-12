Жительница Москвы едва не погибла из‑за неправильно назначенного лекарства
Горожанка пыталась вылечить депрессию, но в итоге чуть не лишилась жизни
32‑летняя москвичка Анна попала в реанимацию с тяжелым осложнением после приема ламотриджина, который ей выписал частный врач вместо антидепрессантов, пишет Shot.
Как рассказала девушка изданию, последние шесть лет она боролась с депрессией и перепадами настроения, принимая антидепрессанты, однако эффект от них был кратковременным.
Решив сменить психотерапевта, она обратилась к частному специалисту, который диагностировал у нее сильный невроз (ОКР) и назначил ламотриджин – препарат, применяемый при биполярных расстройствах и эпилепсии.
Поначалу состояние Анны улучшилось, но спустя две недели на коже появилась сильная сыпь, а температура поднялась до 40 градусов.
«Девушку госпитализировали с подозрением на корь, однако анализы выявили синдром Лайелла – редкое и крайне тяжелое аллергическое заболевание, спровоцированное приемом ламотриджина. Следующие две недели Анна провела в реанимации», – говорится в публикации.
В результате осложнения оставили на ее лице и теле многочисленные шрамы, привели к травме роговицы и потере всех ногтей на руках и ногах. Врачи отмечают, что пациентке повезло: все могло закончиться летальным исходом. Конфликт с частной клиникой удалось урегулировать до суда – Анна не имеет к ней претензий.
И от правильного лекарства могут быть побочки.
Маме из-за ряда нарушений (бессонница, страхи, депрессия) назначили кветиапин, покупали обычный в аптеке, появился устойчивый бредовый синдром, длившийся пару лет(!).
Потом врач сказала что покупать нужно только оригинальный импортный кветиапин и, о чудо, бред прошел уже на третий день после смены препарата. Если у кого-то встретится подобное, знайте, и от производителя сильно зависит. От дешевого сильные побочки.
Господа журалисты, прежде чем перепечатывать ересь, изучите матчасть. Антиконвульсанты назначаются как с целью стабилизации настроения. А описанный синдром - аллергическая реакция, которая может возникнуть на любой препарат, пищу, алкоголь.
а при чем здесь клиника, это индивидуальная непереносимость, такое непредсказуемо. а возможно девушка передозировала препарат, не зря ведь у нее претензий нет
Депрессия болезнь ленивых.. тут пашешь на 3 работах вообще некогда поскучать)))
знаю одно несчастное создание, у которого аллергия на простую водопроводную воду, а вы говорите лекарства...
Элен без ребят (14:39:56 12-01-2026) знаю одно несчастное создание, у которого аллергия на просту... Ну в нашей воде водопроводной чего только нет, для обеззараживания добавляется, для интереса попросите химиков сделать тесты, ну очень удивитесь. Потому аллергия на такую воду вполне возможна и не такое уж редкое явление.
Гость (15:12:48 12-01-2026) Ну в нашей воде водопроводной чего только нет, для обеззараж... В водопроводной воде фантастически много монооксида дигидрогена!!! Живите теперь с этим знанием...
Гость (15:16:41 12-01-2026) В водопроводной воде фантастически много монооксида дигидрог... Решил знаниями типо блеснуть, воду заумно обозвать ? Не вышло, такие твои детские подколки давно известны даже детям младших классов. Кому интересно действительно найдут что в нашей воде из водопровода есть много чего интересного, кроме самой воды.
Гость (15:16:41 12-01-2026) В водопроводной воде фантастически много монооксида дигидрог... На да, монооксида дигидроген - это Н20, т.е. просто вода, сумничал, ага ?
Гость (15:16:41 12-01-2026) В водопроводной воде фантастически много монооксида дигидрог... Да уж . Не быть тебе химиком школота! Правильно писать Дигидрогена монооксид.
У неё зато больше не будет депрессии на то что раньше, теперь другой проблемой вытеснило
Вот что бывает, когда не знаешь про виски с колой)
Как же я с вами солидарна!!! Причем, ведь и не только от депрессии! Но некоторые просто помешались на этих лекарствах горстями.