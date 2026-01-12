Спасатели применят нейросеть для поисков семьи Усольцевых в тайге

Искусственный интеллект проанализирует терабайты съемки с дронов, чтобы помочь волонтерам

12 января 2026, 17:15, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

Трагическое исчезновение семьи Усольцевых в тайге Красноярского края осенью 2025 года продолжает оставаться одной из самых загадочных и волнующих историй. Поисковые операции будут возобновлены этой весной с применением искусственного интеллекта для анализа аэрофотосъемки, сообщает aif.ru.

28 сентября 2025 года Сергей Усольцев, его жена Ирина и их дочь Арина отправились в поход к скале Буратинка в Партизанском районе. С тех пор их судьба неизвестна. Несмотря на масштабные поиски, тайга не раскрыла своей тайны. Основной версией остается несчастный случай в условиях сложного дикого рельефа.

Ключевым инструментом в предстоящей операции станет нейросеть, способная быстро обрабатывать огромные массивы данных с квадрокоптеров.

«Нейросети ускоряют обработку большого количества изображений. При ручном просмотре терабайтов съемки с больших площадей тратится колоссальное количество времени и ресурсов. В таких случаях без ИИ не обойтись», – поясняет эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Человеческий фактор – усталость глаз и монотонность работы – часто приводит к ошибкам. ИИ же беспристрастно и быстро проанализирует тысячи кадров, отобрав подозрительные "паттерны" для дальнейшей проверки.

Однако полностью полагаться на алгоритмы нельзя. Специалисты подчеркивают, что нейросеть – не замена, а мощный помощник для человека.

«Нейросеть, как и человек, может допустить ошибку – выдать ложное срабатывание или пропустить слабый сигнал. Лучший вариант – комбинированный поиск», – уверен Раевский.

Будет применен двухэтапный подход:

Быстрый "просев" всего массива фотографий выполнит ИИ, выделив наиболее вероятные цели. Финальная верификация и принятие решений останутся за операторами-аналитиками из числа опытных спасателей и волонтеров.

Случай семьи Усольцевых может стать знаковым для поисково-спасательных служб России, задав новый стандарт для операций в труднодоступной местности.