Спасатели применят нейросеть для поисков семьи Усольцевых в тайге
Искусственный интеллект проанализирует терабайты съемки с дронов, чтобы помочь волонтерам
12 января 2026, 17:15, ИА Амител
Трагическое исчезновение семьи Усольцевых в тайге Красноярского края осенью 2025 года продолжает оставаться одной из самых загадочных и волнующих историй. Поисковые операции будут возобновлены этой весной с применением искусственного интеллекта для анализа аэрофотосъемки, сообщает aif.ru.
28 сентября 2025 года Сергей Усольцев, его жена Ирина и их дочь Арина отправились в поход к скале Буратинка в Партизанском районе. С тех пор их судьба неизвестна. Несмотря на масштабные поиски, тайга не раскрыла своей тайны. Основной версией остается несчастный случай в условиях сложного дикого рельефа.
Ключевым инструментом в предстоящей операции станет нейросеть, способная быстро обрабатывать огромные массивы данных с квадрокоптеров.
«Нейросети ускоряют обработку большого количества изображений. При ручном просмотре терабайтов съемки с больших площадей тратится колоссальное количество времени и ресурсов. В таких случаях без ИИ не обойтись», – поясняет эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
Человеческий фактор – усталость глаз и монотонность работы – часто приводит к ошибкам. ИИ же беспристрастно и быстро проанализирует тысячи кадров, отобрав подозрительные "паттерны" для дальнейшей проверки.
Однако полностью полагаться на алгоритмы нельзя. Специалисты подчеркивают, что нейросеть – не замена, а мощный помощник для человека.
«Нейросеть, как и человек, может допустить ошибку – выдать ложное срабатывание или пропустить слабый сигнал. Лучший вариант – комбинированный поиск», – уверен Раевский.
Будет применен двухэтапный подход:
-
Быстрый "просев" всего массива фотографий выполнит ИИ, выделив наиболее вероятные цели.
-
Финальная верификация и принятие решений останутся за операторами-аналитиками из числа опытных спасателей и волонтеров.
Случай семьи Усольцевых может стать знаковым для поисково-спасательных служб России, задав новый стандарт для операций в труднодоступной местности.
17:45:53 12-01-2026
Ещё экстрасенсы не оттоптались на этой теме.
20:39:44 12-01-2026
гость (17:45:53 12-01-2026) Ещё экстрасенсы не оттоптались на этой теме.... да как же. их там уже вагон