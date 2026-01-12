НОВОСТИПроисшествия

В Крыму 17-летняя студентка умерла после знакомства в боте для свиданий "Дайвинчик"

Девушка пошла на свидание, но не вернулась домой. Спустя несколько дней ее нашли убитой

12 января 2026, 15:45, ИА Амител

Следователь СКР / СКР / https://sledcom.ru/
Следователь СКР / СКР / https://sledcom.ru/

В Крыму правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 17‑летней студентки Джанкойского профессионального техникума. 

Как сообщают "Вести. Дежурная часть", девушка познакомилась с молодым человеком через чат‑бот "Дайвинчик", назначила ему свидание и 4 января отправилась на встречу – после этого связь с ней прервалась. 

Поиски продолжались почти неделю. Тело девушки обнаружили возле одного из населенных пунктов Джанкойского района. 

По данным Telegram‑канала "Mash на волне", оно было обгоревшим. В настоящее время следственные органы выясняют все детали произошедшего. 

Ранее сообщалось, что в Каире россиянка спаслась от насильника с болторезом, прыгнув из окна. Подозреваемого удалось оперативно задержать.

Убийство студенты

Комментарии 4

Avatar Picture
Повсекакий

15:47:47 12-01-2026

Сколько раз уж говорилось про введение смертной казни.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:15:04 12-01-2026

Повсекакий (15:47:47 12-01-2026) Сколько раз уж говорилось про введение смертной казни.... а какая разница - его опять досрочно отпустят

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:59 13-01-2026

Повсекакий (15:47:47 12-01-2026) Сколько раз уж говорилось про введение смертной казни....
Вы забыли, как до того, как Манишина недавно раскрыли как "Политеховского маньяка", наши доблестные следователи получили чистосердечное признание от совсем другого человека. Чудеса розыска!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

13:23:37 13-01-2026

Гость (11:30:59 13-01-2026) Вы забыли, как до того, как Манишина недавно раскрыли ка... Отвечу за комментатора.А на такие "чудеса розыска" должны быть чудеса закона.И за подобного рода "расследования" должна быть ответственность причастных.Невинные люди страдать не должны.Америка с Китаем не церемонятся и не комплексуют по поводу смертной казни.Может у них,поэтому , и дела лучше чем у нас?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров