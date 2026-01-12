В Крыму 17-летняя студентка умерла после знакомства в боте для свиданий "Дайвинчик"

Девушка пошла на свидание, но не вернулась домой. Спустя несколько дней ее нашли убитой

12 января 2026, 15:45, ИА Амител

Следователь СКР / СКР / https://sledcom.ru/

В Крыму правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 17‑летней студентки Джанкойского профессионального техникума.

Как сообщают "Вести. Дежурная часть", девушка познакомилась с молодым человеком через чат‑бот "Дайвинчик", назначила ему свидание и 4 января отправилась на встречу – после этого связь с ней прервалась.

Поиски продолжались почти неделю. Тело девушки обнаружили возле одного из населенных пунктов Джанкойского района.

По данным Telegram‑канала "Mash на волне", оно было обгоревшим. В настоящее время следственные органы выясняют все детали произошедшего.

