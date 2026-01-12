В Крыму 17-летняя студентка умерла после знакомства в боте для свиданий "Дайвинчик"
Девушка пошла на свидание, но не вернулась домой. Спустя несколько дней ее нашли убитой
12 января 2026, 15:45, ИА Амител
В Крыму правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 17‑летней студентки Джанкойского профессионального техникума.
Как сообщают "Вести. Дежурная часть", девушка познакомилась с молодым человеком через чат‑бот "Дайвинчик", назначила ему свидание и 4 января отправилась на встречу – после этого связь с ней прервалась.
Поиски продолжались почти неделю. Тело девушки обнаружили возле одного из населенных пунктов Джанкойского района.
По данным Telegram‑канала "Mash на волне", оно было обгоревшим. В настоящее время следственные органы выясняют все детали произошедшего.
15:47:47 12-01-2026
Сколько раз уж говорилось про введение смертной казни.
16:15:04 12-01-2026
Повсекакий (15:47:47 12-01-2026) Сколько раз уж говорилось про введение смертной казни.... а какая разница - его опять досрочно отпустят
11:30:59 13-01-2026
Повсекакий (15:47:47 12-01-2026) Сколько раз уж говорилось про введение смертной казни....
Вы забыли, как до того, как Манишина недавно раскрыли как "Политеховского маньяка", наши доблестные следователи получили чистосердечное признание от совсем другого человека. Чудеса розыска!
13:23:37 13-01-2026
Гость (11:30:59 13-01-2026) Вы забыли, как до того, как Манишина недавно раскрыли ка... Отвечу за комментатора.А на такие "чудеса розыска" должны быть чудеса закона.И за подобного рода "расследования" должна быть ответственность причастных.Невинные люди страдать не должны.Америка с Китаем не церемонятся и не комплексуют по поводу смертной казни.Может у них,поэтому , и дела лучше чем у нас?