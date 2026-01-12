Туристы из Барнаула стали жертвами массового отравления в Шерегеше
Расследование выявило возбудителя в популярном баре Grelka — норовирус второго генотипа
12 января 2026, 12:47, ИА Амител
Туристы из Барнаула стали жертвами массового отравления после посещения популярного бара Grelka в Шерегеше, об этом сообщил Telegram‑канал Shot.
В числе пострадавших оказалась девушка по имени Анастасия, которая несколько дней отдыхала на курорте в компании из 12 человек.
Поначалу она заметила лишь слабость и повышение температуры, но всерьез не обеспокоилась. Однако сразу после возвращения в Барнаул Анастасия и половина ее друзей почувствовали тяжелые симптомы отравления.
По словам туристки, их мучили рвота и диарея в течение нескольких часов, сопровождавшиеся сильной головной болью, болью в глазах, помутнением сознания и высокой температурой.
Расследование выявило возбудителя — норовирус второго генотипа. При обследовании персонала бара тот же вирус подтвердился у четырех сотрудников, которых незамедлительно отстранили от работы.
По данным на 11 января, за медицинской помощью официально обратились двое пострадавших. Кроме того, в ходе инспекции пищеблока заведения инспекторы зафиксировали нарушения санитарных требований, после чего работу бара Grelka временно приостановили.
15:25:44 12-01-2026
Надо было еще Рукс проверить, там пол декабря не работал санузел, руки не помыть в туалет не сходить, полная антисанитария.
21:11:32 12-01-2026
поовара после посещения санузла трогают себя за те места а РУКИ НЕ МОЮТ. фу