Ушел на Рождество и не вернулся. Под Новосибирском ищут 14-летнего мальчика

Школьник гостил у бабушки с дедушкой в селе Искитимского района

12 января 2026, 16:15, ИА Амител

Пропавший ребенок / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирской области продолжаются поиски 14‑летнего Александра Деменкова, пропавшего 7 января в деревне Бурмистрово. Как сообщает "КП-Новосибирск", подросток ушел на прогулку с другом и не вернулся домой. Все его телефоны остались у родных.

По словам матери мальчика, Регины, перед исчезновением ссор не было – Александр гостил у бабушки и дедушки. Известно, что ранее подросток уже покидал дом, но тогда поддерживал связь с семьей.

«Нынешняя ситуация отличается полным отсутствием контактов. К поискам активно подключились родственники, друзья и волонтеры. Параллельно работают правоохранительные органы», – говорится в публикации.

Приметы Александра: рост 152 см, среднее телосложение, карие глаза, русые волосы, имеется скол на передних зубах. В день пропажи был одет в зимнюю куртку кирпичного цвета, черные спортивные штаны и черные ботинки с серой подошвой. При себе была черная сумка через плечо.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят звонить по телефону 8‑953‑799‑12‑52 (Регина) либо обращаться в полицию.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят звонить по телефону 8‑953‑799‑12‑52 (Регина) либо обращаться в полицию.




