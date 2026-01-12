Лиса пыталась стащить у рыбака волокуши с уловом под Астаной
Рыбак начал преследовать воришку и вступил с ней в борьбу за свой улов
12 января 2026, 09:45, ИА Амител
В Казахстане, недалеко от Астаны, произошел курьезный инцидент во время зимней рыбалки. Любитель рыбной ловли запечатлел на видео очень наглую лису, которая пыталась утащить его сани-волокуши вместе с уловом.
На кадрах, активно распространявшихся в социальных сетях 11 января, видно, как рыжая хищница вцепилась зубами в веревку саней и, пятясь задом, пыталась скрыться с добычей. Рыбак начал преследовать воришку и вступил с ней в борьбу за свой улов. Животное проявило необычайную настойчивость и сдаваться не планировало, однако в итоге человек одержал верх. Лиса была вынуждена ретироваться ни с чем.
Как сообщил казахстанский журналист Тимур Казьмин, первым опубликовавший ролик на своей странице, запись ему прислал знакомый рыбак, лично столкнувшийся с этой предприимчивой хищницей.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае участились случаи бешенства, и жители нередко видят лисиц у домов – даже в Барнауле. Специалисты объясняют: эти процессы действительно связаны, но паниковать не стоит.
10:05:00 12-01-2026
Рыбак жмот. Мог бы самую здоровую рыбу выбрать и отдать плутовке. Голод не тётка.
11:14:18 12-01-2026
Гость (10:05:00 12-01-2026) Рыбак жмот. Мог бы самую здоровую рыбу выбрать и отдать плут... Нельзя прикармливать зверей. Они наглеют и теряют страх перед человеком. Последствия, надеюсь, представляете?
18:06:53 12-01-2026
Гость (11:14:18 12-01-2026) Нельзя прикармливать зверей. Они наглеют и теряют страх пере... Эта уже прикормленная, и на видео как раз-таки те самые последствия, о которых Вы говорите :)
10:35:59 12-01-2026
Ну да, голод он дядька
12:46:21 12-01-2026
Возможно, бешеная. Лучше бы отстрелять.