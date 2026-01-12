В Каире россиянка спаслась от насильника с болторезом, прыгнув из окна

Подозреваемого удалось оперативно задержать

12 января 2026, 09:00, ИА Амител

Фото задержанного преступника / Фото: Baza

В столице Египта, Каире, произошло нападение на трех россиянок. По предварительным данным, злоумышленник ворвался в квартиру, где проживали девушки, угрожал им подручными инструментами – болторезом и отверткой, после чего начал избивать и пытался совершить сексуальное насилие, пишет Baza.

По информации следствия, нападавший некоторое время следил за туристками, дождался их возвращения домой и проник внутрь. В результате две девушки получили тяжелые травмы: у одной диагностирован перелом бедра, у второй – глубокая рваная рана. Третья, пытаясь спастись, выпрыгнула из окна и также сломала бедро. Все трое были экстренно госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

Подозреваемого удалось оперативно задержать. По сообщениям, он признался в попытке ограбления и сексуального насилия. В настоящее время мужчина находится под арестом, египетские правоохранительные органы проверяют его на причастность к другим преступлениям.

