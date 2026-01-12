НОВОСТИОбщество

Когда будут следующие длинные выходные в 2026 году и сколько они продлятся?

Рассказываем, когда мы снова будем отдыхать после новогодних праздников

12 января 2026, 11:23, ИА Амител

Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru
Продолжительные выходные в честь Нового года подошли к концу. Понедельник, 12 января, стал для россиян первым рабочим днем в 2026-м. Многие уже пытаются заглянуть дальше и узнать, когда вновь удастся отдохнуть несколько дней подряд. 

О том, когда наступят следующие длинные выходные в 2026 году и как мы будем отдыхать, – в материале amic.ru.

Когда будут следующие длинные выходные в 2026 году?

Продолжительным отдыхом нас порадует февраль. В честь Дня защитника Отечества, который празднуют 23-го числа, нас ждут трехдневные выходные. Так, 21 и 22 февраля выпадают на субботу и воскресенье, а сам праздничный день, 23 февраля, на понедельник.
А как мы будем отдыхать на 8 Марта в 2026-м?

По случаю Международного женского дня мы также отдохнем три дня. Выходные начнутся в субботу, 7 марта, а закончатся в понедельник, 9 марта.
А сколько в 2026-м продлятся майские праздники?

Еще одни длинные выходные в России традиционно выпадают на май. По три выходных ждут в честь Праздника Весны и Труда, а также Дня Победы. Мы отдохнем с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая.
Какие еще длинные выходные будут в 2026 году?

По случаю Дня России мы тоже отдохнем три дня – с 12 по 14 июня

А в честь Дня народного единства выходной будет всего один – 4 ноября выпадает на среду. Но вторник, 3 ноября, будет предпраздничным сокращенным днем. Поэтому уйти с работы можно будет на час раньше. А подробнее обо всех рабочих и сокращенных днях можно прочитать в нашем материале: "Как мы будем работать и отдыхать в 2026 году? Производственный календарь".

