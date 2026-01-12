Рассказываем, когда мы снова будем отдыхать после новогодних праздников

12 января 2026, 11:23, ИА Амител

Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Продолжительные выходные в честь Нового года подошли к концу. Понедельник, 12 января, стал для россиян первым рабочим днем в 2026-м. Многие уже пытаются заглянуть дальше и узнать, когда вновь удастся отдохнуть несколько дней подряд.

О том, когда наступят следующие длинные выходные в 2026 году и как мы будем отдыхать, – в материале amic.ru.

1 Когда будут следующие длинные выходные в 2026 году? Продолжительным отдыхом нас порадует февраль. В честь Дня защитника Отечества, который празднуют 23-го числа, нас ждут трехдневные выходные. Так, 21 и 22 февраля выпадают на субботу и воскресенье, а сам праздничный день, 23 февраля, на понедельник.

2 А как мы будем отдыхать на 8 Марта в 2026-м? По случаю Международного женского дня мы также отдохнем три дня. Выходные начнутся в субботу, 7 марта, а закончатся в понедельник, 9 марта.

3 А сколько в 2026-м продлятся майские праздники? Еще одни длинные выходные в России традиционно выпадают на май. По три выходных ждут в честь Праздника Весны и Труда, а также Дня Победы. Мы отдохнем с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая.