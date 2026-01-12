Когда будут следующие длинные выходные в 2026 году и сколько они продлятся?
Рассказываем, когда мы снова будем отдыхать после новогодних праздников
12 января 2026, 11:23, ИА Амител
Продолжительные выходные в честь Нового года подошли к концу. Понедельник, 12 января, стал для россиян первым рабочим днем в 2026-м. Многие уже пытаются заглянуть дальше и узнать, когда вновь удастся отдохнуть несколько дней подряд.
О том, когда наступят следующие длинные выходные в 2026 году и как мы будем отдыхать, – в материале amic.ru.
Когда будут следующие длинные выходные в 2026 году?
А как мы будем отдыхать на 8 Марта в 2026-м?
А сколько в 2026-м продлятся майские праздники?
Какие еще длинные выходные будут в 2026 году?
По случаю Дня России мы тоже отдохнем три дня – с 12 по 14 июня.
А в честь Дня народного единства выходной будет всего один – 4 ноября выпадает на среду. Но вторник, 3 ноября, будет предпраздничным сокращенным днем. Поэтому уйти с работы можно будет на час раньше. А подробнее обо всех рабочих и сокращенных днях можно прочитать в нашем материале: "Как мы будем работать и отдыхать в 2026 году? Производственный календарь".
