Оренбургский тракторист спас снеговика и стал звездой интернета

Трогательные кадры, снятые камерой домофона, мгновенно разошлись по Сети

12 января 2026, 08:15, ИА Амител

Во время новогодних каникул водитель снегоуборочной техники из Оренбурга совершил поступок, который растрогал пользователей соцсетей.

Расчищая улицы после снегопада, он заметил на своем пути снеговика. Вместо того чтобы снести фигуру, мужчина вышел из кабины и аккуратно перенес ее с проезжей части в сугроб. Трогательные кадры, снятые камерой домофона, мгновенно разошлись по Сети.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев назвал имя героя видео. Им оказался Звиади Меладзе, сотрудник компании, обслуживающей городские дороги. Инцидент произошел 6 января в переулке Каширина. Как признался сам Звиади, ему стало жаль разрушать снеговика, которого наверняка слепили дети.

«Уже четыре года Звиади делает наш город чище, за что мы выражаем ему большую благодарность. А этот поступок прославил его на всю страну, – прокомментировал Евгений Солнцев. – И здесь точно подходит фраза со страниц Льва Толстого: "Чтобы поверить в добро, надо начать делать его"».

Ранее сообщалось, что в Сибири трактор завалил снегом дом пенсионеров и перегородил проезд. В администрации заявили, что жильцы "оказали сопротивление" уборке.

Avatar Picture
Шинник

08:20:03 12-01-2026

а говорят у нас кино снимать разучились

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:37:34 12-01-2026

С чего начинается Родина ?
...... Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро (Гал.6, 7–10).

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:29 12-01-2026

Гость (08:37:34 12-01-2026) С чего начинается Родина ?...... Делая добро, да не уны...
То есть рекомендуется делать добро из корысти "ибо в свое время пожнем", а не ради самого добра?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:13 12-01-2026

еще и пальцем "погрозил", мол стой тут, не балуй)))))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:15 12-01-2026

Гость (10:23:13 12-01-2026) еще и пальцем "погрозил", мол стой тут, не балуй)))))...
не выбегай на проезжую часть! :))

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
@

12:39:32 12-01-2026

Гость (10:23:13 12-01-2026) еще и пальцем "погрозил", мол стой тут, не балуй)))))...
Да не - не погрозил - сказал ему "стой, не падай!"

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:02 12-01-2026

Просто молодец! :)

  -5 Нравится
Ответить
