Оренбургский тракторист спас снеговика и стал звездой интернета

12 января 2026, 08:15, ИА Амител

Во время новогодних каникул водитель снегоуборочной техники из Оренбурга совершил поступок, который растрогал пользователей соцсетей.

Расчищая улицы после снегопада, он заметил на своем пути снеговика. Вместо того чтобы снести фигуру, мужчина вышел из кабины и аккуратно перенес ее с проезжей части в сугроб. Трогательные кадры, снятые камерой домофона, мгновенно разошлись по Сети.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев назвал имя героя видео. Им оказался Звиади Меладзе, сотрудник компании, обслуживающей городские дороги. Инцидент произошел 6 января в переулке Каширина. Как признался сам Звиади, ему стало жаль разрушать снеговика, которого наверняка слепили дети.

«Уже четыре года Звиади делает наш город чище, за что мы выражаем ему большую благодарность. А этот поступок прославил его на всю страну, – прокомментировал Евгений Солнцев. – И здесь точно подходит фраза со страниц Льва Толстого: "Чтобы поверить в добро, надо начать делать его"».

