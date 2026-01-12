Вячеслав Франк поздравил прокуроров с профессиональным праздником
Барнаульский градоначальник пожелал работникам и ветеранам надзорного ведомства крепкого здоровья, счастья и благополучия
12 января 2026, 08:30, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил ветеранов и сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:
«Уважаемые ветераны и сотрудники органов прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На протяжении нескольких веков прокуратура играет ключевую роль в укреплении нашей государственности и законности.
Прокуроры поддерживают законность во всех сферах жизни, выступая надежным гарантом защиты прав и свобод граждан. Высокая квалификация, неравнодушие и строгое следование букве закона помогают вам успешно справляться со всеми задачами.
Сердечно благодарю вас за профессионализм, приверженность долгу и моральные принципы. Отдельные слова признательности – ветеранам. Мы глубоко ценим ваш вклад в развитие правовой системы, спасибо за годы службы, которые стали достойным примером истинного патриотизма».
День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.
Комментарии 0