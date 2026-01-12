Травмы, ОРВИ, алкоголь. Как служба скорой помощи на Алтае отработала в новогодние дни

Среднее количество вызовов по краю оказалось выше, чем год назад

12 января 2026, 16:20, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: amic.ru

Более 25 тысяч вызовов отработала служба скорой помощи Алтайского края с 31 декабря по 11 января. Об этом рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Барнаула Евгений Зулинский. Он подчеркнул, что ежедневно на смену выходило почти 200 медицинских бригад. При этом среднее количество вызовов в сутки оказалось больше, чем было в это же время год назад.

Более двух тысяч вызовов в сутки

В среднем каждые сутки бригады скорой помощи отрабатывали 2142 вызова, сообщил Зулинский. По его словам, прошлогодний показатель был ниже – 2081 вызов. Среднесуточная нагрузка на одну бригаду на этих праздниках составила 11 вызовов.

Многие звонили в скорую из-за травм. Хватало и тех, кто обращался к медикам, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«В травмпункты мы доставили порядка 1800 человек, среди них – 253 ребенка. Некоторые при этом отказывались от поездки в травмпункт. Отмечу, что каждый 12-й человек вызывал скорую помощь с алкогольным опьянением. Также было зафиксировано 321 отравление», – рассказал главврач станции скорой помощи. Приходилось бригадам выезжать и в места массовых гуляний, на горки и катки. Всего таких вызовов было 14: десять – в Барнауле и четыре – по краю. В основном пациенты отделались легкими травмами, подчеркнул Зулинский.

На выездах, связанных с дорожными авариями, медики оказали помощь 89 пострадавшим. 54 из них госпитализировали в стационар, включая десять детей. Два ДТП оказались смертельными: в первом погибло два человека, во втором – один. Также бригады выезжали на пожары, в двух из них погибло пять человек. Всего в новогодние праздники на уровне скорой помощи скончалось около 400 жителей Алтайского края.

Больных с ОРВИ становится меньше

Главврач также отметил, что заболеваемость острыми респираторно-вирусными заболеваниями в Алтайском крае идет на спад. По крайней мере об этом говорят данные станции скорой помощи. Среднесуточное количество вызовов, связанных с ОРВИ, на этих праздниках составило 277.

«Но мы видим, что количество обращений с температурой идет на спад. Мы уже приближаемся к цифрам, которые фиксируются вне эпидсезона. В Барнауле это показатель порядка 70–80 вызовов в сутки. Ситуация постепенно нормализуется и в городе, и по краю», – сообщил Зулинский.

Поликлиники и неотложка

Еще 4487 вызовов передали в службу неотложной помощи, отделения которой действуют при поликлиниках. В Минздраве региона пояснили, что всего с 31 декабря по 11 января в учреждения первичного звена по краю обратилась 81 тысяча жителей. Это на 25 тысяч больше, чем было год назад: в ведомстве объясняют это расширенным графиком работы поликлиник.

В стационары за эти двенадцать дней госпитализировали более 8,7 тысячи пациентов – это количество по сравнению с прошлым годом увеличилось на 2,7 тысячи.