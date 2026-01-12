Судебные приставы могут изъять имущество должника уже при долге три тысячи рублей

У гражданина сохраняется возможность добровольно погасить задолженность на любом этапе исполнительного производства

12 января 2026, 13:00, ИА Амител

Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru

Судебные приставы имеют право наложить арест и обратить взыскание на имущество гражданина, если его долг по исполнительному производству превышает три тысячи рублей. Об этом сообщил председатель общественного совета при Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России Владимир Гуреев в комментарии РИА Новости.

«Законодательство предусматривает возможность ареста имущества должника уже при долге свыше 3000 рублей. Обращение взыскания на имущество возможно от этой суммы», – рассказал он.

При этом эксперт уточнил, что данное ограничение по минимальной сумме не распространяется на случаи ареста и обращения взыскания на денежные средства должника на его счетах.

Также у гражданина сохраняется возможность добровольно погасить задолженность на любом этапе исполнительного производства. Если имущество было арестовано, но еще не было реализовано с торгов, и долг погашен, оно возвращается владельцу.

