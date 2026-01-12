Судебные приставы могут изъять имущество должника уже при долге три тысячи рублей
У гражданина сохраняется возможность добровольно погасить задолженность на любом этапе исполнительного производства
12 января 2026, 13:00, ИА Амител
Судебные приставы имеют право наложить арест и обратить взыскание на имущество гражданина, если его долг по исполнительному производству превышает три тысячи рублей. Об этом сообщил председатель общественного совета при Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России Владимир Гуреев в комментарии РИА Новости.
«Законодательство предусматривает возможность ареста имущества должника уже при долге свыше 3000 рублей. Обращение взыскания на имущество возможно от этой суммы», – рассказал он.
При этом эксперт уточнил, что данное ограничение по минимальной сумме не распространяется на случаи ареста и обращения взыскания на денежные средства должника на его счетах.
Также у гражданина сохраняется возможность добровольно погасить задолженность на любом этапе исполнительного производства. Если имущество было арестовано, но еще не было реализовано с торгов, и долг погашен, оно возвращается владельцу.
Ранее сообщалось, что в Елабуге судебные приставы применили хитроумный способ задержания алиментщицы, чей долг превысил 120 тысяч рублей. Пристав прикинулся ухажером и позвал должницу на свидание.
13:06:59 12-01-2026
Добивайте людей в сложной жизненной ситуации, правильно, они не списались в рынок.
15:38:53 12-01-2026
Гость (13:06:59 12-01-2026) Добивайте людей в сложной жизненной ситуации, правильно, они... Сколько ни встречал "людей в сложной жизненной ситуации" - это сплошь алкашня, нарики и тунеядцы. Причем это причина, а не следствие.
22:32:37 12-01-2026
Гость (15:38:53 12-01-2026) Сколько ни встречал "людей в сложной жизненной ситуации" - э... Так это от круга общения зависит.
У меня среди дальних знакомых есть несколько многодетных семей и матерей-одиночек, которые по разным причинам в кредитах по уши. И мамка в попытках выкарабкаться днем на одной работе, а ночью таксует
13:07:51 12-01-2026
Что то у коррупционеров ничего не изымают при долге в 500 миллионов государству.
13:33:04 12-01-2026
Гость (13:07:51 12-01-2026) Что то у коррупционеров ничего не изымают при долге в 500 ми... как говорил антибиотик: за велосипед - все здоровье в тюрьме, за вагоны - все будет ок
15:35:55 12-01-2026
Гость (13:33:04 12-01-2026) как говорил антибиотик: за велосипед - все здоровье в тюрьме... Так а не надо брать велосипед.
13:46:03 12-01-2026
Гость (13:07:51 12-01-2026) Что то у коррупционеров ничего не изымают при долге в 500 ми... Это другое
14:10:53 12-01-2026
Гость (13:07:51 12-01-2026) Что то у коррупционеров ничего не изымают при долге в 500 ми... Это другой статус - ворон ворону глаз не будет клевать.
12:30:31 13-01-2026
Гость (13:07:51 12-01-2026) Что то у коррупционеров ничего не изымают при долге в 500 ми...
Так кто ворует, те честные и уважаемые люди. А у нас уважаемые чиновники депутаты, служители Фемиды да главвачи. Кое-кто из них и придумал раздолье для приставов, которые тоже уважаемые.
15:36:00 12-01-2026
Народ ведет войну, а тут бац - пристава "Здоровеньки булы, шановне россияне!"
16:57:35 12-01-2026
Мерзкие