Просмотр телевизора вечером после работы снижает стресс
Об этом рассказали канадские ученые
12 января 2026, 15:35, ИА Амител
Исследователи из Университета Торонто и Университета штата Огайо пришли к выводу, что вечерний просмотр телевизионных передач может способствовать снятию усталости и уменьшению стресса после рабочего дня. В ходе исследования специалисты сопоставили данные о способах проведения досуга с информацией, полученной от Бюро статистики труда и Бюро переписи населения США.
Основной целью было выяснить, каким образом размер семьи влияет на состояние людей после работы и какое значение в этом процессе имеют телевизор, мобильные телефоны и видеоигры.
Результаты показали, что домашняя обстановка не всегда способствует полноценному отдыху. Увеличение числа членов семьи, особенно детей, приводит к возрастанию нагрузки и, как следствие, к затруднениям в восстановлении сил к концу дня. Анализ ответов более 61 тысячи взрослых, состоящих в браке, подтвердил закономерность: родители, воспитывающие маленьких детей, чаще склонны к жалобам на усталость и повышенное напряжение.
Однако было выявлено интересное наблюдение: те респонденты, кто уделял больше времени просмотру телепередач, в среднем отмечали у себя более спокойное состояние и снижение чувства истощения.
Ну насчет канадского не знаю, а вот насчет российского - по-моему не правда. Лучше телевизор вообще не смотреть а книги читать.
18:12:01 12-01-2026
Такой позитив прёт с экрана.
19:07:46 12-01-2026
Ага, снимает стресс. Однажды разбил телек из-за рекламы каждые 10 минут. Теперь у меня нет стресса и телевизора. Да и фиг с ним.