Просмотр телевизора вечером после работы снижает стресс

Об этом рассказали канадские ученые

12 января 2026, 15:35, ИА Амител

Семейная пара смотрит телевизор / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Исследователи из Университета Торонто и Университета штата Огайо пришли к выводу, что вечерний просмотр телевизионных передач может способствовать снятию усталости и уменьшению стресса после рабочего дня. В ходе исследования специалисты сопоставили данные о способах проведения досуга с информацией, полученной от Бюро статистики труда и Бюро переписи населения США.

Основной целью было выяснить, каким образом размер семьи влияет на состояние людей после работы и какое значение в этом процессе имеют телевизор, мобильные телефоны и видеоигры.

Результаты показали, что домашняя обстановка не всегда способствует полноценному отдыху. Увеличение числа членов семьи, особенно детей, приводит к возрастанию нагрузки и, как следствие, к затруднениям в восстановлении сил к концу дня. Анализ ответов более 61 тысячи взрослых, состоящих в браке, подтвердил закономерность: родители, воспитывающие маленьких детей, чаще склонны к жалобам на усталость и повышенное напряжение.

Однако было выявлено интересное наблюдение: те респонденты, кто уделял больше времени просмотру телепередач, в среднем отмечали у себя более спокойное состояние и снижение чувства истощения.