Бешеная рысь напала на девочку в детском лагере под Уфой

Ребенку экстренно начали ставить уколы от бешенства

12 января 2026, 17:55, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В окрестностях Уфы, на территории детского спортивного лагеря, бешеная рысь атаковала двенадцатилетнюю девочку.

По информации Shot, дикое животное проникло на территорию лагеря "Уфимский сокол" из лесного массива и напало на ребенка, нанеся укусы. Оперативные действия персонала позволили развести девочку и зверя. Однако состояние рыси вызывало беспокойство: она проявляла признаки удушья и поедала снег.

Прибывшие на место происшествия специалисты из скорой помощи, полиции, Росприроднадзора и центра реабилитации диких животных обнаружили рысь неподалеку от лагеря. Животное удалось поймать, но спасти не удалось. По заключению экспертов, у рыси была диагностирована острая форма бешенства. Она умерла до того, как ее успели подвергнуть осмотру и усыплению.

Здоровью пострадавшей девочки ничего не угрожает. Полученные ею царапины и укусы оказались незначительными. В настоящее время ребенок получает необходимую медицинскую помощь и находится под наблюдением врачей.