Бешеная рысь напала на девочку в детском лагере под Уфой
Ребенку экстренно начали ставить уколы от бешенства
12 января 2026, 17:55, ИА Амител
В окрестностях Уфы, на территории детского спортивного лагеря, бешеная рысь атаковала двенадцатилетнюю девочку.
По информации Shot, дикое животное проникло на территорию лагеря "Уфимский сокол" из лесного массива и напало на ребенка, нанеся укусы. Оперативные действия персонала позволили развести девочку и зверя. Однако состояние рыси вызывало беспокойство: она проявляла признаки удушья и поедала снег.
Прибывшие на место происшествия специалисты из скорой помощи, полиции, Росприроднадзора и центра реабилитации диких животных обнаружили рысь неподалеку от лагеря. Животное удалось поймать, но спасти не удалось. По заключению экспертов, у рыси была диагностирована острая форма бешенства. Она умерла до того, как ее успели подвергнуть осмотру и усыплению.
Здоровью пострадавшей девочки ничего не угрожает. Полученные ею царапины и укусы оказались незначительными. В настоящее время ребенок получает необходимую медицинскую помощь и находится под наблюдением врачей.
20:36:54 12-01-2026
рысь всегда рассматривает человека как пищу. Достоверность анализов можно получить только при обследовании мозга животного, какая проблема то в данном случае его провести?
21:29:03 12-01-2026
Гость (20:36:54 12-01-2026) рысь всегда рассматривает человека как пищу. Достоверность а... Бред про погранцов с примкнутыми штык-ножами будет?
22:15:30 12-01-2026
Гость (21:29:03 12-01-2026) Бред про погранцов с примкнутыми штык-ножами будет? ... Про рысь-погранца с обследованным мозгом, ща исполнит кто-нибудь))