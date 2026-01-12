Алтайский край вошел в число лидеров по скорости роста средних зарплат в России
По итогам третьего квартала 2025 года средняя заработная плата жителей Алтайского края составила 62 557 рублей
12 января 2026, 14:45, ИА Амител
По результатам расчетов РИА Новости, основанных на официальной статистике, Алтайский край оказался в числе регионов с наиболее динамичным ростом средних заработных плат за последние пять лет – с 2021 по 2025 год.
В целом по России среднемесячная зарплата за этот период увеличилась на 100% (в два раза), достигнув к октябрю 2025 года 99,7 тысячи рублей. Лидерами по темпам роста стали Республика Татарстан (134%), Курганская область (130%) и Удмуртская Республика (128%).
Алтайский край, где зарплаты работников выросли на 116%, вошел в первую десятку регионов страны по этому показателю. Его результат разделили Владимирская, Тульская и Оренбургская области.
Также в топ-10 вошли Нижегородская и Новгородская области (рост на 124%), Челябинская область (123%), Забайкальский край (122%), Ульяновская область (120%), Республика Марий Эл (119%) и Новосибирская область (117%). Эти данные отражают общероссийскую тенденцию к значительному увеличению трудовых доходов за пятилетний период.
Ранее сообщалось, что средняя заработная плата врача в Алтайском крае по итогам 11 месяцев 2025 года составила 93 632 рубля. Это следует из материалов коллегии регионального Минздрава, которую ведомство провело накануне новогодних праздников. Отмечается, что этот показатель на 88,5% выше средней зарплаты по краю – она за этот период увеличилась до 49 685 рублей.
14:52:22 12-01-2026
И кто в это поверит?
14:55:00 12-01-2026
Урааааа!!!
Край в лидерах по зарплате? Мы поднялись в таблице по средней зарплате в России? Сколько регионов мы обогнали?
15:02:18 12-01-2026
В других регионах зарлата намного больше. И у них тоже поднимают зарплату! Вы сами себя слышите: в крае растет бешеными темпами, но ...доросла только в среднем до 62 557))). На каком месте в России теперь с такой огромной зарплатой?
15:20:48 12-01-2026
Гость (15:02:18 12-01-2026) В других регионах зарлата намного больше. И у них тоже подни... 62557 - НДФЛ 13% = 54425
11:23:49 13-01-2026
Гость (15:20:48 12-01-2026) 62557 - НДФЛ 13% = 54425... +15% районный коэффициент
15:05:38 12-01-2026
Нарисованные цифры, реальная, получаемая на руки ЗП вообще не выросла ни на рубль, наоборот, даже упал. А с учетом дикого роста цен на все - мы стали намного беднее за год.
15:17:37 12-01-2026
Хочу в Алтайский край!!!
17:51:54 13-01-2026
Гость (15:17:37 12-01-2026) Хочу в Алтайский край!!!... Ну это вы зря хотите
15:19:09 12-01-2026
Ох уж эти сказочки. Ох уж эти сказочники... (с)
16:15:26 12-01-2026
Получается, цены выросли на 53% за последние 5 лет на Алтае, а зарплаты на 116%. Т.е мы стали жить лучше в 1,5 раза?! Как-то не сходится.....Самые большие затраты - жилье, машина, питание. Жилье выросло в 2-3 раза, машины примерно также, питание в 1,5 -2 раза. В лучшем случае - мы остались по питанию примерно на том же уровне, а купить квартиру или машину средний житель Алтайского края вряд ли сможет.
17:31:46 12-01-2026
18:08:27 12-01-2026
Гость (17:31:46 12-01-2026) Свежие предложение - Банковские белые воротнички Консультант... Ну что вам мешало 143 000 написать)))
20:08:43 12-01-2026
вот это вранье бесконечное только раздражение вызывает, пора бы наказывать серьезно за такие несоответствующие действительности данные. Некоторые работодатели вообще не повышали последние годы зарплату, а большинство повышали на 5- 10 процентов.
21:20:37 12-01-2026
По уровню зарплаты стабильно последнее место в СФО.
22:49:12 12-01-2026
К 8 марта до соточки вырастет?
10:38:31 13-01-2026
Musik (22:49:12 12-01-2026) К 8 марта до соточки вырастет? ... легко
13:26:00 13-01-2026
И в какой же это день была такая скорость?
14:16:14 13-01-2026
Почему тогда наш губернатор на 70-м месте в рейтинге губернаторов!? Должен быть хотя бы в 10-ке лучших!?
19:45:34 13-01-2026
Средняя это же не значит что у всех, вот у губернатора выросла, а у Вас убавилась, но в среднем то выросла, потому что у него выросла на большую сумму
20:53:08 13-01-2026
Вася (19:45:34 13-01-2026) Средняя это же не значит что у всех, вот у губернатора вырос... Цирк и фокусники на арене, все за наши деньги. Куда эти черти ведут страну?
21:40:53 13-01-2026
Этот показатель напрямую зависит от совести чиновников и Росстата, молодцы,,😂
07:44:54 14-01-2026
Сказочный росстат! Для вас отдельная сковорода