Алтайский край вошел в число лидеров по скорости роста средних зарплат в России

По итогам третьего квартала 2025 года средняя заработная плата жителей Алтайского края составила 62 557 рублей

12 января 2026, 14:45, ИА Амител

Большая зарплата / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

По результатам расчетов РИА Новости, основанных на официальной статистике, Алтайский край оказался в числе регионов с наиболее динамичным ростом средних заработных плат за последние пять лет – с 2021 по 2025 год.

В целом по России среднемесячная зарплата за этот период увеличилась на 100% (в два раза), достигнув к октябрю 2025 года 99,7 тысячи рублей. Лидерами по темпам роста стали Республика Татарстан (134%), Курганская область (130%) и Удмуртская Республика (128%).

Алтайский край, где зарплаты работников выросли на 116%, вошел в первую десятку регионов страны по этому показателю. Его результат разделили Владимирская, Тульская и Оренбургская области.

Также в топ-10 вошли Нижегородская и Новгородская области (рост на 124%), Челябинская область (123%), Забайкальский край (122%), Ульяновская область (120%), Республика Марий Эл (119%) и Новосибирская область (117%). Эти данные отражают общероссийскую тенденцию к значительному увеличению трудовых доходов за пятилетний период.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата врача в Алтайском крае по итогам 11 месяцев 2025 года составила 93 632 рубля. Это следует из материалов коллегии регионального Минздрава, которую ведомство провело накануне новогодних праздников. Отмечается, что этот показатель на 88,5% выше средней зарплаты по краю – она за этот период увеличилась до 49 685 рублей.

Комментарии 22

Гость

14:52:22 12-01-2026

И кто в это поверит?

Гость

14:55:00 12-01-2026

Урааааа!!!
Край в лидерах по зарплате? Мы поднялись в таблице по средней зарплате в России? Сколько регионов мы обогнали?

Гость

15:02:18 12-01-2026

В других регионах зарлата намного больше. И у них тоже поднимают зарплату! Вы сами себя слышите: в крае растет бешеными темпами, но ...доросла только в среднем до 62 557))). На каком месте в России теперь с такой огромной зарплатой?

Гость

15:20:48 12-01-2026

Гость (15:02:18 12-01-2026) В других регионах зарлата намного больше. И у них тоже подни... 62557 - НДФЛ 13% = 54425

Гость

11:23:49 13-01-2026

Гость (15:20:48 12-01-2026) 62557 - НДФЛ 13% = 54425... +15% районный коэффициент

Гость

15:05:38 12-01-2026

Нарисованные цифры, реальная, получаемая на руки ЗП вообще не выросла ни на рубль, наоборот, даже упал. А с учетом дикого роста цен на все - мы стали намного беднее за год.

Гость

15:17:37 12-01-2026

Хочу в Алтайский край!!!

Житель края

17:51:54 13-01-2026

Гость (15:17:37 12-01-2026) Хочу в Алтайский край!!!... Ну это вы зря хотите

Гость

15:19:09 12-01-2026

Ох уж эти сказочки. Ох уж эти сказочники... (с)

Гость

16:15:26 12-01-2026

Получается, цены выросли на 53% за последние 5 лет на Алтае, а зарплаты на 116%. Т.е мы стали жить лучше в 1,5 раза?! Как-то не сходится.....Самые большие затраты - жилье, машина, питание. Жилье выросло в 2-3 раза, машины примерно также, питание в 1,5 -2 раза. В лучшем случае - мы остались по питанию примерно на том же уровне, а купить квартиру или машину средний житель Алтайского края вряд ли сможет.

Гость

17:31:46 12-01-2026

Свежие предложение - Банковские белые воротнички Консультант по продуктам банка
от 43 000 ₽ за месяц, до вычета налогов
Т-Банк. Работа с клиентами. Консультирование
16234 отзыва
Барнаул

гость

18:08:27 12-01-2026

Гость (17:31:46 12-01-2026) Свежие предложение - Банковские белые воротнички Консультант... Ну что вам мешало 143 000 написать)))

Гость

20:08:43 12-01-2026

вот это вранье бесконечное только раздражение вызывает, пора бы наказывать серьезно за такие несоответствующие действительности данные. Некоторые работодатели вообще не повышали последние годы зарплату, а большинство повышали на 5- 10 процентов.

Гость

21:20:37 12-01-2026

По уровню зарплаты стабильно последнее место в СФО.

Musik

22:49:12 12-01-2026

К 8 марта до соточки вырастет?

Гость

10:38:31 13-01-2026

Musik (22:49:12 12-01-2026) К 8 марта до соточки вырастет? ... легко

Что ни статья то ухохочешся

13:26:00 13-01-2026

И в какой же это день была такая скорость?

Виктор

14:16:14 13-01-2026

Почему тогда наш губернатор на 70-м месте в рейтинге губернаторов!? Должен быть хотя бы в 10-ке лучших!?

Вася

19:45:34 13-01-2026

Средняя это же не значит что у всех, вот у губернатора выросла, а у Вас убавилась, но в среднем то выросла, потому что у него выросла на большую сумму

Гость

20:53:08 13-01-2026

Вася (19:45:34 13-01-2026) Средняя это же не значит что у всех, вот у губернатора вырос... Цирк и фокусники на арене, все за наши деньги. Куда эти черти ведут страну?

Николай

21:40:53 13-01-2026


Этот показатель напрямую зависит от совести чиновников и Росстата, молодцы,,😂

Александр

07:44:54 14-01-2026

Сказочный росстат! Для вас отдельная сковорода

