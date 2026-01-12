Алтайский край вошел в число лидеров по скорости роста средних зарплат в России

По итогам третьего квартала 2025 года средняя заработная плата жителей Алтайского края составила 62 557 рублей

12 января 2026, 14:45, ИА Амител

Большая зарплата / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

По результатам расчетов РИА Новости, основанных на официальной статистике, Алтайский край оказался в числе регионов с наиболее динамичным ростом средних заработных плат за последние пять лет – с 2021 по 2025 год.

В целом по России среднемесячная зарплата за этот период увеличилась на 100% (в два раза), достигнув к октябрю 2025 года 99,7 тысячи рублей. Лидерами по темпам роста стали Республика Татарстан (134%), Курганская область (130%) и Удмуртская Республика (128%).

Алтайский край, где зарплаты работников выросли на 116%, вошел в первую десятку регионов страны по этому показателю. Его результат разделили Владимирская, Тульская и Оренбургская области.

Также в топ-10 вошли Нижегородская и Новгородская области (рост на 124%), Челябинская область (123%), Забайкальский край (122%), Ульяновская область (120%), Республика Марий Эл (119%) и Новосибирская область (117%). Эти данные отражают общероссийскую тенденцию к значительному увеличению трудовых доходов за пятилетний период.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата врача в Алтайском крае по итогам 11 месяцев 2025 года составила 93 632 рубля. Это следует из материалов коллегии регионального Минздрава, которую ведомство провело накануне новогодних праздников. Отмечается, что этот показатель на 88,5% выше средней зарплаты по краю – она за этот период увеличилась до 49 685 рублей.