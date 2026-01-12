Жители Топчихи охладились снегом из снегоуборочной техники после бани. Видео

Новый зимний "тренд" уже вызвал активное обсуждение в Сети

12 января 2026, 09:15, ИА Амител

В Алтайском крае, в селе Топчиха, появился экстремальный способ охлаждения после парной. Местные жители сняли на видео, как двое мужчин, выйдя из бани, встают под снежную струю, выбрасываемую небольшой снегоуборочной машиной.

Видеоролик, демонстрирующий эту необычную практику, был опубликован участником Telegram-канала "Барнаул 22". Новый зимний "тренд" уже вызвал активное обсуждение среди пользователей, многие из которых задаются вопросом о его безопасности и собственной готовности повторить подобное.

