Обманутый мошенниками россиянин собирался взорвать ж/д мост в Пермском крае

Мужчину задержали с десятью килограммами взрывчатки

12 января 2026, 18:00, ИА Амител

Полиция, ФСБ / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Житель Перми, ставший жертвой мошеннических действий, был арестован по подозрению в подготовке террористического акта на железнодорожном мосту, сообщает Baza.

Изначально злоумышленники, звонившие от имени сотрудников правоохранительных органов, убедили потерпевшего перевести 350 тысяч рублей на так называемые "защищенные счета". Впоследствии, аргументируя необходимостью возврата средств, они склонили его к созданию самодельной бомбы с целью подрыва Чусовского моста.

Вскоре мужчину задержали сотрудники силовых структур, обнаружив и конфисковав около 10 кг взрывчатых материалов, их составные части, а также видеокамеру, предназначенную для контроля за мостом. Начато разбирательство в рамках уголовного дела о незаконном обороте взрывчатых веществ.