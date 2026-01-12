НОВОСТИПроисшествия

Обманутый мошенниками россиянин собирался взорвать ж/д мост в Пермском крае

Мужчину задержали с десятью килограммами взрывчатки

12 января 2026, 18:00, ИА Амител

Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Житель Перми, ставший жертвой мошеннических действий, был арестован по подозрению в подготовке террористического акта на железнодорожном мосту, сообщает Baza.

Изначально злоумышленники, звонившие от имени сотрудников правоохранительных органов, убедили потерпевшего перевести 350 тысяч рублей на так называемые "защищенные счета". Впоследствии, аргументируя необходимостью возврата средств, они склонили его к созданию самодельной бомбы с целью подрыва Чусовского моста.

Вскоре мужчину задержали сотрудники силовых структур, обнаружив и конфисковав около 10 кг взрывчатых материалов, их составные части, а также видеокамеру, предназначенную для контроля за мостом. Начато разбирательство в рамках уголовного дела о незаконном обороте взрывчатых веществ.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Астрахани 13-летний подросток планировал теракт, собрав самодельную бомбу

Следствие установило, что подросток также создал канал в мессенджере, где планировал делиться инструкциями по изготовлению бомб
Гость

19:26:09 12-01-2026

Какова же коренная причина прогрессирующего роста количества зомби, по указке мошенников совершающих ляп за ляпом - от панического перевода денег чёрт знает кому до готовности в отчаянии совершить террористический акт?

Гость

21:44:49 12-01-2026

Гость (19:26:09 12-01-2026) Какова же коренная причина прогрессирующего роста количества... Судя по массовости, можно предположить, что есть некая объективная причина, технология. Ну нельзя объяснить подобные действия "глупостью" участников. На удочки мошенников зачастую попадаются люди образованные, с высоким социальным статусом. Мне непонятно, почему госструктуры соответствующего профиля занимаются в основном ловлей стрелочников, а не искоренением причины. На mail.ru проводился опрос, сталкивались ли вы или ваши близкие с мошенничеством. Для голосования две кнопки: "да" и "нет". Результат "да" 100%.

Гость

11:25:19 13-01-2026

Гость (19:26:09 12-01-2026) Какова же коренная причина прогрессирующего роста количества...
Запуганные доверчивые идиоты и палочная система в МВД и ФСБ - вот ответы на оба твои вопроса

