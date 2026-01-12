Обманутый мошенниками россиянин собирался взорвать ж/д мост в Пермском крае
Мужчину задержали с десятью килограммами взрывчатки
12 января 2026, 18:00, ИА Амител
Житель Перми, ставший жертвой мошеннических действий, был арестован по подозрению в подготовке террористического акта на железнодорожном мосту, сообщает Baza.
Изначально злоумышленники, звонившие от имени сотрудников правоохранительных органов, убедили потерпевшего перевести 350 тысяч рублей на так называемые "защищенные счета". Впоследствии, аргументируя необходимостью возврата средств, они склонили его к созданию самодельной бомбы с целью подрыва Чусовского моста.
Вскоре мужчину задержали сотрудники силовых структур, обнаружив и конфисковав около 10 кг взрывчатых материалов, их составные части, а также видеокамеру, предназначенную для контроля за мостом. Начато разбирательство в рамках уголовного дела о незаконном обороте взрывчатых веществ.
19:26:09 12-01-2026
Какова же коренная причина прогрессирующего роста количества зомби, по указке мошенников совершающих ляп за ляпом - от панического перевода денег чёрт знает кому до готовности в отчаянии совершить террористический акт?
21:44:49 12-01-2026
Гость (19:26:09 12-01-2026) Какова же коренная причина прогрессирующего роста количества... Судя по массовости, можно предположить, что есть некая объективная причина, технология. Ну нельзя объяснить подобные действия "глупостью" участников. На удочки мошенников зачастую попадаются люди образованные, с высоким социальным статусом. Мне непонятно, почему госструктуры соответствующего профиля занимаются в основном ловлей стрелочников, а не искоренением причины. На mail.ru проводился опрос, сталкивались ли вы или ваши близкие с мошенничеством. Для голосования две кнопки: "да" и "нет". Результат "да" 100%.
11:25:19 13-01-2026
Гость (19:26:09 12-01-2026) Какова же коренная причина прогрессирующего роста количества...
Запуганные доверчивые идиоты и палочная система в МВД и ФСБ - вот ответы на оба твои вопроса