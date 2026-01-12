"Снегурочки-стриптизерши" шокировали зрителей на детском празднике в Нижнем Тагиле
Организаторы шоу обещали, что оно поспособствует развитию детей
12 января 2026, 10:30, ИА Амител
В Нижнем Тагиле родители пожаловались на новогоднее шоу, на котором с откровенным танцем выступили снегурочки. При этом праздник рекламировался как детский. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале "Инцидент Нижний Тагил".
«21.12.25 года в 12:00 дня мы, клюнув на рекламу, решили сходить всей семьей в ГДДЮТ (ул. Красногвардейская, 15) на так называемое новогоднее семейное шоу "КИНО ЁЛКА"», – рассказала одна из зрительниц.
По ее словам, на афише было написано, что это новогоднее шоу станет "не только праздником для детей, но и важным моментом в их творческом развитии". Билет на мероприятие стоил 1 тыс. рублей.
«Однако когда началось "представление", мы были просто в шоке от того, что творилось на сцене. Многие родители, по моим наблюдениям, своим детям глаза закрывали, когда началось это "представление". Судя по реакции зала, не только мы были очень удивлены "танцем" этих "снегурочек"!!! Хотелось встать и уйти, особенно детям, что мы по итогу и сделали», – написала возмущенная женщина.
В 2024 году по Сети распространялась информация о том, что воспитательница одного из детских садов в Алтайском крае якобы работает стриптизершей. Однако позже женщина объявила, что занимается не стриптизом, а пол-дэнсом.
10:43:25 12-01-2026
ни стыда, ни совести, ни номера телефона
11:01:56 12-01-2026
Недотанец пчелок/снегурок.
11:11:10 12-01-2026
дэд марос по бару скочет наливайте вискаря
11:15:02 12-01-2026
Стриптиз — эротический танец, в ходе которого исполнитель постепенно раздевается. и где тут стриптиз.
11:20:04 12-01-2026
гость (11:15:02 12-01-2026) Стриптиз — эротический танец, в ходе которого исполнитель по...
Даже тут обманули
11:25:53 12-01-2026
за Снегурочку обидно, не такая она
11:43:50 12-01-2026
гость (11:25:53 12-01-2026) за Снегурочку обидно, не такая она... Как раз такая!!! 😄
12:13:59 12-01-2026
Да поди девок привезли на выступление, сказали "танцуете, как обычно, через час следующий корпорат", они отплясали, а кто в зале и что за зал вообще - им пофиг.
12:26:57 12-01-2026
Этот танец был для пап.
15:31:45 12-01-2026
Бабе скоро 45, прыгает как дурочка.
Дети, как её зовут? Хором все, .....
15:54:26 12-01-2026
мамашки на себя бы посмотрели. порой такое исполняют, что эти снегурки просто детский лепет на лужайке! глаза они детям закрывали. а когда вы матом несете и сигарету с бутылкой из рук не выпускаете, что-то вы ничего им не закрываете. рот бы свой лучше закрыли.