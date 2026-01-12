"Снегурочки-стриптизерши" шокировали зрителей на детском празднике в Нижнем Тагиле

Организаторы шоу обещали, что оно поспособствует развитию детей

12 января 2026, 10:30, ИА Амител

Снегурочки со странным танцем на детском шоу / Фото: скрин из видео "Инцидент Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле родители пожаловались на новогоднее шоу, на котором с откровенным танцем выступили снегурочки. При этом праздник рекламировался как детский. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале "Инцидент Нижний Тагил".

«21.12.25 года в 12:00 дня мы, клюнув на рекламу, решили сходить всей семьей в ГДДЮТ (ул. Красногвардейская, 15) на так называемое новогоднее семейное шоу "КИНО ЁЛКА"», – рассказала одна из зрительниц.

По ее словам, на афише было написано, что это новогоднее шоу станет "не только праздником для детей, но и важным моментом в их творческом развитии". Билет на мероприятие стоил 1 тыс. рублей.

«Однако когда началось "представление", мы были просто в шоке от того, что творилось на сцене. Многие родители, по моим наблюдениям, своим детям глаза закрывали, когда началось это "представление". Судя по реакции зала, не только мы были очень удивлены "танцем" этих "снегурочек"!!! Хотелось встать и уйти, особенно детям, что мы по итогу и сделали», – написала возмущенная женщина.

