"Снегурочки-стриптизерши" шокировали зрителей на детском празднике в Нижнем Тагиле

Организаторы шоу обещали, что оно поспособствует развитию детей

12 января 2026, 10:30, ИА Амител

Снегурочки со странным танцем на детском шоу / Фото: скрин из видео "Инцидент Нижний Тагил"
В Нижнем Тагиле родители пожаловались на новогоднее шоу, на котором с откровенным танцем выступили снегурочки. При этом праздник рекламировался как детский. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале "Инцидент Нижний Тагил".

«21.12.25 года в 12:00 дня мы, клюнув на рекламу, решили сходить всей семьей в ГДДЮТ (ул. Красногвардейская, 15) на так называемое новогоднее семейное шоу "КИНО ЁЛКА"», – рассказала одна из зрительниц.

По ее словам, на афише было написано, что это новогоднее шоу станет "не только праздником для детей, но и важным моментом в их творческом развитии". Билет на мероприятие стоил 1 тыс. рублей.

«Однако когда началось "представление", мы были просто в шоке от того, что творилось на сцене. Многие родители, по моим наблюдениям, своим детям глаза закрывали, когда началось это "представление". Судя по реакции зала, не только мы были очень удивлены "танцем" этих "снегурочек"!!! Хотелось встать и уйти, особенно детям, что мы по итогу и сделали», – написала возмущенная женщина.

В 2024 году по Сети распространялась информация о том, что воспитательница одного из детских садов в Алтайском крае якобы работает стриптизершей. Однако позже женщина объявила, что занимается не стриптизом, а пол-дэнсом.

дети Новый год шоу

Комментарии 11

Гость
Гость

10:43:25 12-01-2026

ни стыда, ни совести, ни номера телефона

  -5 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:01:56 12-01-2026

Недотанец пчелок/снегурок.

  -19 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:11:10 12-01-2026

дэд марос по бару скочет наливайте вискаря

  -14 Нравится
Ответить
гость
гость

11:15:02 12-01-2026

Стриптиз — эротический танец, в ходе которого исполнитель постепенно раздевается. и где тут стриптиз.

  -9 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:20:04 12-01-2026

гость (11:15:02 12-01-2026) Стриптиз — эротический танец, в ходе которого исполнитель по...
Даже тут обманули

  -2 Нравится
Ответить
гость
гость

11:25:53 12-01-2026

за Снегурочку обидно, не такая она

  -10 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:43:50 12-01-2026

гость (11:25:53 12-01-2026) за Снегурочку обидно, не такая она... Как раз такая!!! 😄

  -4 Нравится
Ответить
Гость
Гость

12:13:59 12-01-2026

Да поди девок привезли на выступление, сказали "танцуете, как обычно, через час следующий корпорат", они отплясали, а кто в зале и что за зал вообще - им пофиг.

  -5 Нравится
Ответить
гость
гость

12:26:57 12-01-2026

Этот танец был для пап.

  -7 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:31:45 12-01-2026


Бабе скоро 45, прыгает как дурочка.
Дети, как её зовут? Хором все, .....

  -16 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:54:26 12-01-2026

мамашки на себя бы посмотрели. порой такое исполняют, что эти снегурки просто детский лепет на лужайке! глаза они детям закрывали. а когда вы матом несете и сигарету с бутылкой из рук не выпускаете, что-то вы ничего им не закрываете. рот бы свой лучше закрыли.

  -9 Нравится
Ответить
