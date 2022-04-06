Кредиторы хотят наказать владельца «Барнаульского разлома» за обман дольщиков

Один из кредиторов хочет привлечь к ответственности владельца «Барнаульского разлома» Алексея Аболымова. Новые подробности в деле о недострое на Интернациональной, 130, раскрывает «Толк».

Сумму, которую хотят взыскать с должника, пока не обозначили, но дело планируют рассмотреть уже в конце апреля. К ответственности собираются привлечь тех, кто мог привести к банкротству компанию-застройщика УК «Центр».

Напомним, учредителем образованной в 2012 году УК «Центр» был Сергей Аболымов, а его брат Алексей руководил фирмой.

Застройщик анонсировал возведение 12-этажного дома на 75 квартир, однако разрешения на строительство у компании не было.

УК «Центр» заключила 15 предварительных договоров долевого участия с шестью дольщиками, но уже в 2015 году компанию признали банкротом.

Участок вернулся на конкурс. Если кредиторы достигнут согласия, то его смогут продать новому застройщику.