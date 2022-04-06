Мужчина на автомобиле врезался в ворота посольства России в Румынии

В забор российского посольства в румынском Бухаресте врезался автомобиль. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.

Как отмечает телеканал Digi24, после удара машина загорелась, водитель скончался на месте происшествия. Перед смертью он что-то кричал.

Позднее стало известно, что погибший — руководитель ассоциации по защите прав отцов на детей при разводе. За день до происшествия он получил срок в 15 лет за издевательства над своей дочерью.

Поскольку приговор не вступил в силу, мужчина оставался на свободе. В социальных сетях он много писал о ситуации на территории Украины.