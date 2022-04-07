Неизвестные попытались сжечь виллу телеведущего Владимира Соловьева в итальянском городе Комо

Неизвестные попытались сжечь виллу телеведущего Владимира Соловьёва в итальянском городе Комо. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источников, для того чтобы устроить пожар, неизвестные использовали покрышки. Прибывшие на место спецслужбы без труда потушили разгорающийся огонь.

Отмечается, что карабинеры оцепили виллу Соловьёва, а также изъяли видеоматериалы, чтобы выяснить, кто попытался поджечь недвижимость.

С телеведущим правоохранители также связались.

Издание утверждает, что в Комо Соловьёву принадлежит три объекта недвижимости общей стоимостью около восьми миллионов евро.

Он действий злоумышленников мог пострадать другой дом Соловьёва в пределах города.