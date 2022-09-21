Россияне были на борту: двое человек погибли в вертолете в Турции, который летел тушить пожары в Мармарисе

В Турции разбился принадлежащий России пожарный вертолет, два человека погибли, на борту находились россияне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое МВД, число погибших выросло до двух человек.

Так, пожарный вертолет, вылетевший для тушения пожара в Мармарисе, потерпел крушение в Денизли. На фотографиях, представленных СМИ с места инцидента, видна надпись на обшивке вертолета Vladivostok Avia.

«Министерство внутренних дел сообщает: в вертолете, в котором находились 7 членов экипажа: 2 россиянина и 5 турок, погибли 2 человека и 5 получили ранения», — рассказало ведомство в соцсетях.

Ранее в среду власти Турции сообщали о лесном пожаре в турецком курортном Мармарисе, распространению которого способствовал сильный ветер. Борьба с огнем ведется с земли и воздуха, для чего привлечены 35 вертолетов и 14 самолетов.