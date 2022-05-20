СМИ: известного алтайского политика и бизнесмена выпустят из СИЗО

Содержащегося в СИЗО руководителя компании «Алтай-Форест» Николая Бушкова переведут на домашний арест, сообщает «КП-Барнаул» со ссылкой на свой источник. Пока экс-депутат краевого парламента находится в изоляторе, потому что документы от Верховного суда об изменении меры пресечения в Барнаул ещё не поступили.

Напомним, Николая Бушкова объявили в розыск в марте 2021 года. Позже он был задержан в Новосибирске. Его обвиняют в незаконных рубках леса в особо крупных размерах.