Сотрудник полиции погиб в серьёзной аварии в Алтайском крае

В массовом ДТП в Кытмановском районе скончался сотрудник полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Kangoo Express, двигаясь со стороны Заринска в направлении села Кытманово, при совершении маневра „обгон“ выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Mazda Familia, двигавшимся со стороны села Кытманово в направлении города Заринска», — сказано в сообщении.

В результате аварии пассажир «Мазды» скончался на месте до приезда медиков. Водители двух автомобилей, а также остальные пассажиры «Мазды» получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что погибший сотрудник полиции находился при исполнении служебных обязанностей.