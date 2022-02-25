Строительный мусор загорелся в промзоне Барнаула

В Барнауле загорелось производственное здание. На открытой площадке в промзоне на улице Попова произошло возгорание строительного мусора, сообщает МЧС по Алтайскому краю.

Позже огонь распространился на объект рядом — предположительно, это был мебельный комбинат. На месте работали три звена газодымозащитной службы: более 60 человек и порядка 15 единиц техники.

Как сообщает МЧС, в пожаре никто не пострадал. О причинах возгорания пока не сообщается.