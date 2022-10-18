Такой день. Гибель двух рабочих на стройке и установка стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле

В Нагорном парке Барнаула идёт установка стелы «Город трудовой доблести». Работы по монтажу конструкции стартовали сегодня утром. В беседе с журналистами заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров отметил, что большая часть работ уже выполнена.

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Новости Барнаула Как в Барнауле устанавливают стелу «Город трудовой доблести». Фото и видео

В Алтайском крае не будут повышать до конца 2022 года предельный размер родительской платы в детских садах. При этом в региональном Минобре не стали отвечать на вопрос, поднимут ли её в январе 2023 года.

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Экономика Плату за детсад на Алтае не планируют повышать в 2022 году

Днём 18 октября на строительном объекте на проспекте Калинина при установке бетонных плит произошло обрушение конструкции. В результате погибли двое рабочих — 1960 и 1974 годов рождения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители допрашивают свидетелей произошедшего и владельца здания.

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Происшествия В Барнауле возбудили дело после гибели рабочих под плитами на стройке

Министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отметила, что полученные рабочими «Алтайвагона» повестки очень сложно отозвать. Сейчас в армейском учебном центре Омска находятся 20 сотрудников новоалтайского «Алтайвагона», которым вручили повестки до того, как предприятие получило право на бронирование персонала — глава ведомства подчеркнула, что закон не имеет обратной силы, поэтому решение по вопросу возвращения мобилизованных рабочих будет зависеть от даты выдачи повестки.