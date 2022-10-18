Такой день. Гибель двух рабочих на стройке и установка стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 18 октября

18 октября 2022, 23:45

В Нагорном парке Барнаула идёт установка стелы «Город трудовой доблести». Работы по монтажу конструкции стартовали сегодня утром. В беседе с журналистами заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров отметил, что большая часть работ уже выполнена.

Как в Барнауле устанавливают стелу «Город трудовой доблести». Фото и видео

Как в Барнауле устанавливают стелу «Город трудовой доблести». Фото и видео

В Алтайском крае не будут повышать до конца 2022 года предельный размер родительской платы в детских садах. При этом в региональном Минобре не стали отвечать на вопрос, поднимут ли её в январе 2023 года.

Плату за детсад на Алтае не планируют повышать в 2022 году

Плату за детсад на Алтае не планируют повышать в 2022 году

Днём 18 октября на строительном объекте на проспекте Калинина при установке бетонных плит произошло обрушение конструкции. В результате погибли двое рабочих — 1960 и 1974 годов рождения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители допрашивают свидетелей произошедшего и владельца здания.

В Барнауле возбудили дело после гибели рабочих под плитами на стройке

В Барнауле возбудили дело после гибели рабочих под плитами на стройке

Министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отметила, что полученные рабочими «Алтайвагона» повестки очень сложно отозвать. Сейчас в армейском учебном центре Омска находятся 20 сотрудников новоалтайского «Алтайвагона», которым вручили повестки до того, как предприятие получило право на бронирование персонала — глава ведомства подчеркнула, что закон не имеет обратной силы, поэтому решение по вопросу возвращения мобилизованных рабочих будет зависеть от даты выдачи повестки.

Мобилизованные сотрудники «Алтайвагона» могут не получить бронь

Мобилизованные сотрудники «Алтайвагона» могут не получить бронь

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