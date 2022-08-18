Такой день. Уголовное дело об истязании барнаульского мальчика и Томенко, отчитавший чиновников за питание в детсадах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, связанного с истязания отцом 11-летнего мальчика в Барнауле.

По данным следствия, 14 августа 36-летний мужчина избил своего 11-летнего сына, а затем прицепил к его ноге цепь с гирей. После того, как бабушка ребенка обратилась с заявлением в правоохранительные органы, мальчик был передан в специализированное учреждение. Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также иные факты противоправных деяний со стороны отца ребенка.

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В алтайском ГУ МВД рассказали, что семья ранее не состояла на учете как неблагополучная. Против обоих родителей заведен протокол об административном правонарушении, ребенок находится социально-реабилитационном центре. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»).

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Происшествия Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с барнаульским мальчиком, которого отец прицепил к гире

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести разъяснительную работу с муниципалитетами о финансировании питания в детских садах. Томенко указал, что рацион должен оставаться полноценным независимо от размера родительской платы за детсад, однако в некоторых муниципалитетах, судя по всему, сложились неверные представления о финансировании питания.

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Общество Томенко усомнился в профпригодности чиновников из-за питания в детсадах на Алтае

Барнаульцы рассказали, что исчезли павильоны вместе с урнами на остановках «Депо №3». В подтверждение сделали несколько фотографий — конструкций нет в обе стороны.

В мэрии пояснили, что павильоны забрал владелец, однако вскоре муниципальные дорожники установят новые.