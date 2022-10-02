В Алтайском крае полтора года ищут пропавшую любительницу алкоголя

В Алтайском крае ищут пропавшую полтора года назад сельчанку. Об этом сообщили в региональном СК.

7 января 2021 года она ушла из дома в селе Михайловском, после чего её местоположение неизвестно.

Пропавшей женщине на вид 40-45 лет. Её рост — 155-160 сантиметров. Отмечается, что она злоупотребляет алкоголем.

«Может находиться в церквях, приютах, монастырях, реабилитационных центрах, а также работать в фермерских хозяйствах. Документов, удостоверяющих личность, при себе не имеет», — сказано в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».