В Барнауле больше месяца не могут найти 22-летнего парня

Фото: vk.com/la_altay

В Барнауле ведутся поиски 22-летнего Дениса Косенко, сообщается на странице «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Местонахождение молодого человека неизвестно с 16 июня.

Его приметы: рост 168 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Во что был одет в последний раз — неизвестно.

«Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев», — пишут поисковики.