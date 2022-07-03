В Барнауле ищут водителя, который сбил девятилетнюю девочку и сбежал

В Барнауле водитель сбил девятилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Инцидент произошел 2 мая около 17.00 во дворе дома по адресу: Павловский тракт, 88. Неизвестный наехал на ребенка, после чего сбежал с места происшествия.

В результате аварии девочка получила различные травмы, но госпитализация ей не понадобилась.

В ГИБДД просят всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, позвонить по телефонам: 393-605, 393-548.