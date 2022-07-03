В Барнауле ищут водителя, который сбил девятилетнюю девочку и сбежал
Сотрудники ГИБДД ищут людей, которые могут обладать какой-либо информацией по поводу случившегося
3 июля 2022, 13:20, Илья Звягинцев
В Барнауле водитель сбил девятилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.
Инцидент произошел 2 мая около 17.00 во дворе дома по адресу: Павловский тракт, 88. Неизвестный наехал на ребенка, после чего сбежал с места происшествия.
В результате аварии девочка получила различные травмы, но госпитализация ей не понадобилась.
В ГИБДД просят всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, позвонить по телефонам: 393-605, 393-548.
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