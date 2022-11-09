СМИ: Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Обновлено

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Гениченском. Об этом сообщает источник RT в силовых структурах.

Обстоятельства аварии пока неизвестны. Подробности происшествия уточняются.

UPD. Гибель Стремоусова официально подтвердили в пресс-службе администрации Херсонской области.

UPD. 2 Минздрав Херсонской области заявил, что выясняет состояние Стремоусова, подтверждает лишь факт ДТП: «Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения»

Напомним, что Стремоусов родился 26 октября 1978 года. Окончил Западноукраинский национальный университет. С 2018 по 2019 год возглавлял Херсонское отделение Социалистической партии Украины, с 2021 года был членом партии «Держава».

После начала спецоперации Стремоусов поддержал действия Москвы. Выступал основным спикером администрации Херсонской области.

У погибшего остались дети и жена.