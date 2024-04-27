Путин заявил, что доходы бюджета выросли в 1,5 раза за первые месяцы года
В частности, за первый квартал увеличились нефтегазовые поступления — на 43%
27 апреля 2024, 20:12, ИА Амител
Доходы федерального бюджета за январь – март выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике.
В частности, за первый квартал выросли нефтегазовые поступления – на 43%. Общие доходы увеличились в 1,5 раза. Это влияет и на другие показатели бюджета, в том числе и на его дефицит, который постепенно уменьшается.
Ранее глава государства заявил, что в ближайшие годы в стране необходимо "на десятки процентов" увеличить объем промышленного производства. Вместе с тем Путин прокомментировал и вопрос высокой ключевой ставки – президент отметил, что в сложившейся ситуации следует сохранять аккуратность, однако тенденцию к снижению инфляции в Центробанке уже видят.
20:36:37 27-04-2024
А ещё прогрессивную шкалу НДФЛ принять, вообще отлично станет.
21:27:29 27-04-2024
За последние месяцы все так скукожились, что раньше радовались доходу 70 т.р. Сейчас 2400 и счастье.
02:48:36 28-04-2024
Если ключевая ставка и дальше будет 16%, то рост экономики в 3,5 % - окажется случайностью. Большая часть россиян живет с кредитами,постоянно их рефинансируя, а брать новые кредиты под 35-40% - это экономическое самоубийство. Поэтому люди по максимуму затянули пояса, отказывая себе в том, что раньше могли себе спокойно позволить.
16:51:12 28-04-2024
Гость (02:48:36 28-04-2024) Если ключевая ставка и дальше будет 16%, то рост экономики в... - "Поэтому люди по максимуму затянули пояса," -------Скоро будет не вздохнуть, не........