Путин заявил, что доходы бюджета выросли в 1,5 раза за первые месяцы года

В частности, за первый квартал увеличились нефтегазовые поступления — на 43%

27 апреля 2024, 20:12, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Доходы федерального бюджета за январь – март выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике.

В частности, за первый квартал выросли нефтегазовые поступления – на 43%. Общие доходы увеличились в 1,5 раза. Это влияет и на другие показатели бюджета, в том числе и на его дефицит, который постепенно уменьшается.

Ранее глава государства заявил, что в ближайшие годы в стране необходимо "на десятки процентов" увеличить объем промышленного производства. Вместе с тем Путин прокомментировал и вопрос высокой ключевой ставки – президент отметил, что в сложившейся ситуации следует сохранять аккуратность, однако тенденцию к снижению инфляции в Центробанке уже видят.