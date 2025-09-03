Эксперт пояснила, почему самозанятые должны "спасать" свою пенсию сами
Как рассказала amic.ru эксперт, государство берет налоги, но не обязывает отчислять средства в Соцфонд тех, кто работает сам на себя
03 сентября 2025, 06:15, ИА Амител
Самозанятым россиянам действительно надо самостоятельно думать о будущей пенсии, предприняв для этого необходимые действия. Поскольку по законодательству при недостатке стажа и пенсионных коэффициентов граждане могут рассчитывать только на социальную пенсию: женщины – в 65 лет, мужчины – в 70 лет, рассказала amic.ru эксперт по пенсионному праву Елена Беркетова.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что самозанятые сами должны позаботиться о своей пенсии. Она указала, что сегодня из 12 млн самозанятых только чуть больше 55 тысяч заключили договоры добровольного пенсионного обеспечения с социальным фондом и зачисляют за себя страховые взносы на будущую пенсию. В итоге они будут получать минимальную пенсию, которая в среднем на 10 тысяч рублей ниже страховой. А страховую получают те, кто сформировал как минимум 30 ИПК (индивидуальных пенсионных коэффициента) и имеет не менее 15 лет страхового стажа.Елена Беркетова отметила, что ситуация, как говорится, по классике: "Спасение утопающих – дело рук самих утопающих".
«Напомню, что самозанятые – это предприниматели, в отношении которых действует специальный налоговый режим, взимается налог на профессиональный доход (НПД)», – заметила собеседница.
Она напомнила, что самозанятые делятся на две категории – физические лица и индивидуальные предприниматели на НПД. Все они платят налоги по льготной ставке: 4% – с доходов от физических лиц и 6% – с доходов от юридических лиц.
«При этом они не обязаны платить страховые взносы в Социальный фонд на обязательное пенсионное страхование. Это означает, что за время деятельности самозанятого у него не увеличивается ни продолжительность страхового стажа, ни величина индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), от которых зависит право на страховую пенсию», – пояснила эксперт.
При решении вопроса о переходе на режим НПД Елена Беркетова рекомендует самозанятым сделать следующие шаги:
«Нужно получить сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в СФР (через "Госуслуги", в личном кабинете на сайте СФР или при личном обращении). Проверить, какие пенсионные права уже заработаны. При отсутствии в сведениях информации о периодах профессионального обучения до 2002 года, работы, службы, ухода за детьми надо обратиться в СФР с подтверждающими документами».
Кроме того, по словам эксперта, нужно определить, какой стаж и ИПК требуется заработать еще для приобретения права на пенсию и рассмотреть возможные варианты:
- совмещать деятельность самозанятого с работой в найме на полный или неполный рабочий день. При этом год работы на неполную ставку увеличит стаж на один год, а ИПК увеличится незначительно;
- перейти на ИП с другим налоговым режимом и обязательной уплатой страховых взносов в СФР;
- оформить уход за нетрудоспособным лицом (ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, престарелым 80 лет и старше). За полный год ухода начислят 1,8 пенсионного коэффициента и один год в стаж;
- заключить с СФР договор о добровольной уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (если гражданин не является наемным работником и ИП в другом налоговом режиме).
Предварительно в приложении "Мой налог" следует рассчитать сумму взносов и величину ИПК в ценах текущего года, чтобы определить целесообразность уплаты добровольных взносов в зависимости от недостающее стажа и ИПК. Если самозанятый является пенсионером или уже приобрел право на пенсию, но не достиг пенсионного возраста, ему такие взносы платить нецелесообразно.
«Хочу обратить внимание на то, что денежные средства, перечисленные в рамках ПДС (программы добровольных сбережений), направляются на формирование накопительной пенсии и не влияют ни на страховой стаж, ни на величину ИПК», – заключила эксперт по пенсионному праву.
09:51:12 03-09-2025
Самозанятые - самоспасаемые
09:54:15 03-09-2025
По моему, нам всем надо отказаться от нынешней системы пенсионного обеспечения,как утратившей доверие.А работодателя обязать перечислять пенсионный налог 22% на личные счета граждан.Вот тогда мы будем самостоятельно копить и распоряжаться этими средствами.И на пенсию будем выходить тогда,когда посчитаем нужным в зависимости от скопленных средств.При таком раскладе ,нам нечего бояться ,что нашими деньгами воспользуются на строительство каких нибудь дворцов или на содержание каких нибудь трутней,которых нам свесили на нашу шею.И деньги будут оставаться у нас или наследоваться близкими людьми.По моему это будет лучше,чем фуговать наши кровно заработанные в эту бездонную бочку.
10:29:22 03-09-2025
Афиноген (09:54:15 03-09-2025) По моему, нам всем надо отказаться от нынешней системы пенси... Такую кормушку не отдадут...
12:57:01 03-09-2025
Афиноген (09:54:15 03-09-2025) По моему, нам всем надо отказаться от нынешней системы пенси... Прикольно. А нынешним пенсионерам ты будешь платить из своего кармана? Потому и систем называется солидарной. Так то многие сегодняшние пенсы еще в СССР начинали, с зарплатой в 120 р.
15:17:53 03-09-2025
Гость (12:57:01 03-09-2025) Прикольно. А нынешним пенсионерам ты будешь платить из своег... Милейший,мне сдаётся ,что под прикрытием так называемой солидарности,денежки наши уплывают по разным направлениям и не обязательно на наши пенсии.А те пенсионеры,которые получают свою пенсию,они её отработали неоднократно.Если ещё учесть массу тех людей ,которые не дожили до её получения ,то пенсии должны быть не мизерными а как у американских граждан.Но где эти деньги?Вот поэтому я и предлагаю избавиться от этой лукавой солидарности и перейти на индивидуальные личные счета,где человек сам будет хозяином своих честно заработанных денег,а разные попытки ими воспользоваться в чьих либо интересах,сразу отсекутся.Надеюсь дошло до вас,уважаемый?
12:43:12 03-09-2025
Спасибо эксперту , не знаю , чтобы без их объяснений делали.
13:02:45 03-09-2025
Страна равных возможностей.. кто-то родился в Москве, а кто-то в селе, где нет даже магазина..
10:45:26 04-09-2025
Афиноген (15:17:53 03-09-2025) Милейший,мне сдаётся ,что под прикрытием так называемой соли... Ты вспомни свою зарплату в 18 лет и свои накопления при союзе. Подели все на тысячу (была такая шутка с отниманием нолей). А потом уже мечтай о пенсии.Персональной.
13:10:28 04-09-2025
Гость (10:45:26 04-09-2025) Ты вспомни свою зарплату в 18 лет и свои накопления при союз... А вот и пусть индексирует государство эти пенсионные накопления.Обирать нас ума хватает,вот и пусть постарается сохранить покупательную способность этих средств.Для этого же существует много всяких путей и способов.А почему ,например ,в европейских странах вклады не обесцениваются ,а только увеличиваются?Почему доллар с евро растут ,а рубль только падает?
23:00:53 13-09-2025
В европейских странах вклады в банках беспроцентные. Наоборот, банки берут с клиентов проценты с вкладов за размещение средств на депозитах.