Эксперт пояснила, почему самозанятые должны "спасать" свою пенсию сами

Как рассказала amic.ru эксперт, государство берет налоги, но не обязывает отчислять средства в Соцфонд тех, кто работает сам на себя

03 сентября 2025

Женщина на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Самозанятым россиянам действительно надо самостоятельно думать о будущей пенсии, предприняв для этого необходимые действия. Поскольку по законодательству при недостатке стажа и пенсионных коэффициентов граждане могут рассчитывать только на социальную пенсию: женщины – в 65 лет, мужчины – в 70 лет, рассказала amic.ru эксперт по пенсионному праву Елена Беркетова.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что самозанятые сами должны позаботиться о своей пенсии. Она указала, что сегодня из 12 млн самозанятых только чуть больше 55 тысяч заключили договоры добровольного пенсионного обеспечения с социальным фондом и зачисляют за себя страховые взносы на будущую пенсию. В итоге они будут получать минимальную пенсию, которая в среднем на 10 тысяч рублей ниже страховой. А страховую получают те, кто сформировал как минимум 30 ИПК (индивидуальных пенсионных коэффициента) и имеет не менее 15 лет страхового стажа.Елена Беркетова отметила, что ситуация, как говорится, по классике: "Спасение утопающих – дело рук самих утопающих".

«Напомню, что самозанятые – это предприниматели, в отношении которых действует специальный налоговый режим, взимается налог на профессиональный доход (НПД)», – заметила собеседница.

Она напомнила, что самозанятые делятся на две категории – физические лица и индивидуальные предприниматели на НПД. Все они платят налоги по льготной ставке: 4% – с доходов от физических лиц и 6% – с доходов от юридических лиц.

«При этом они не обязаны платить страховые взносы в Социальный фонд на обязательное пенсионное страхование. Это означает, что за время деятельности самозанятого у него не увеличивается ни продолжительность страхового стажа, ни величина индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), от которых зависит право на страховую пенсию», – пояснила эксперт.

При решении вопроса о переходе на режим НПД Елена Беркетова рекомендует самозанятым сделать следующие шаги:

«Нужно получить сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в СФР (через "Госуслуги", в личном кабинете на сайте СФР или при личном обращении). Проверить, какие пенсионные права уже заработаны. При отсутствии в сведениях информации о периодах профессионального обучения до 2002 года, работы, службы, ухода за детьми надо обратиться в СФР с подтверждающими документами».

Кроме того, по словам эксперта, нужно определить, какой стаж и ИПК требуется заработать еще для приобретения права на пенсию и рассмотреть возможные варианты:

совмещать деятельность самозанятого с работой в найме на полный или неполный рабочий день. При этом год работы на неполную ставку увеличит стаж на один год, а ИПК увеличится незначительно;

перейти на ИП с другим налоговым режимом и обязательной уплатой страховых взносов в СФР;

оформить уход за нетрудоспособным лицом (ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, престарелым 80 лет и старше). За полный год ухода начислят 1,8 пенсионного коэффициента и один год в стаж;

заключить с СФР договор о добровольной уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (если гражданин не является наемным работником и ИП в другом налоговом режиме).

Предварительно в приложении "Мой налог" следует рассчитать сумму взносов и величину ИПК в ценах текущего года, чтобы определить целесообразность уплаты добровольных взносов в зависимости от недостающее стажа и ИПК. Если самозанятый является пенсионером или уже приобрел право на пенсию, но не достиг пенсионного возраста, ему такие взносы платить нецелесообразно.