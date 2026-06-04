Республика Алтай и Сбер договорились о совместной цифровой трансформации региона

Соглашение о сотрудничестве стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме

04 июня 2026, 16:35, ИА Амител erid: 2W5zFH63z2d

Дмитрий Солнцев и Александр Прокопьев / Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай

Председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев и председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифрового развития региона. Документ скрепили подписями 3 июня в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге.

Согласно достигнутым договоренностям, стороны намерены совместно внедрять современные цифровые технологии в различные сферы жизни республики. Особое внимание планируется уделить развитию медицинских сервисов, использованию дистанционных решений, в том числе основанных на технологиях искусственного интеллекта, а также цифровым инструментам для повышения эффективности государственного управления.

Как отметил Дмитрий Солнцев, сотрудничество позволит расширить применение современных технологических решений в регионе.

«Мы благодарим губернатора и правительство Республики Алтай за взаимодействие при внедрении современных технологий, призванных повысить эффективность государственного управления, медицинского обслуживания и в целом повысить качество жизни в регионе», — подчеркнул топ-менеджер.

По словам Александра Прокопьева, цифровизация становится одним из ключевых инструментов развития территории.

«Цифровые технологии становятся важным инструментом развития Республики Алтай. Они помогают быстрее выявлять проблемы в здравоохранении, эффективнее управлять туристическими потоками, точнее планировать развитие инфраструктуры и принимать решения на основе актуальных данных», — отметил Александр Прокопьев.

И добавил, что это позволит точнее направлять бюджетные средства на приоритетные задачи, совершенствовать систему государственных услуг, создавать удобную среду для жителей и гостей республики, а также обеспечивать более взвешенный подход к сохранению природных ресурсов.

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