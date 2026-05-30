Как Сбер помогает менять Сибирь и другие регионы России

В отчете об устойчивом развитии банк рассказал о социальных, образовательных и экологических проектах

30 мая 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGbprhw

Сбербанк в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сбер представил годовой отчет об устойчивом развитии. В документе банк раскрыл, как меняет собственные подходы, развивает решения для бизнеса, работает с регионами и участвует в проектах, связанных с экологией, образованием, медициной и качеством городской среды.

Важные направления

Устойчивое развитие остается одним из важных направлений работы банка. Сбер не только внедряет новые внутренние стандарты, но и помогает компаниям, органам власти и жителям адаптироваться к современным вызовам. Для бизнеса банк разрабатывает профильные продукты, для регионов — консультационную и проектную поддержку.

В Сибири Сбер совместно с властями и предпринимательским сообществом реализует десятки инициатив, которые помогают достигать национальных целей России.

Образование, медицина и городская среда

Одно из ключевых направлений — развитие человеческого капитала и повышение качества жизни. Банк поддерживает социально значимые проекты, которые работают на долгосрочное будущее страны.

В 2025 году в нескольких регионах Сибири стартовала программа "Непрерывная система развития навыков цифровой экономики". Она помогает школьникам и студентам разных возрастов получать знания, необходимые для современной цифровой среды. В Омске начала работу "Школа 21" — один из флагманских образовательных проектов Сбера.

Также банк развивает медицинские сервисы, чтобы сделать помощь доступнее и качественнее. В числе таких направлений — телемедицинские проекты в Тыве и других сибирских регионах.

За последние четыре года вклад Сбера в благополучие людей и развитие общества увеличился в пять раз. При поддержке банка в разных регионах появляются новые общественные пространства, фонтаны, парки и благоустроенные территории, которые становятся местами притяжения для жителей.

Сибирские регионы также вошли в число участников таких проектов. В 2025 году Сбер помог обновить туристический комплекс "Шахта-парк "Изых" в Хакасии, а также общественные пространства в Новосибирске и Кызыле.

Экология и ответственное финансирование

Отдельное место в социальной работе Сбера занимает волонтерство. В 2025 году добровольцы банка участвовали в восстановлении лесов, очищали берега сибирских рек и озер, помогали в экологических акциях.

По итогам 2025 года общий вклад банка в устойчивую экономику России достиг 4,47 трлн рублей. Портфель ответственного финансирования за год увеличился на 17%.

С помощью зеленых кредитов компании обновляют производство, строят социальные и спортивные объекты, модернизируют жилищно-коммунальную и транспортную инфраструктуру, развивают туристические проекты.

В Томской области при поддержке Сбера запустили крупный мусоросортировочный комплекс. В Красноярском крае на маршруты вышли новые автобусы, которые работают на природном газе.

Вице-президент, руководитель дирекции по устойчивому развитию Сбербанка Марина Булова отметила, что социальные и экологические задачи для банка — не дополнительная нагрузка, а возможность участвовать в долгосрочном развитии страны.

«Сначала делаем внутри себя — считаем эффект, дорабатываем, предлагаем государству, бизнесу и обществу. Находим единомышленников и партнеров, вкладываемся в то, что приближает всех нас к достижению национальных целей и работает на длинном горизонте: образование, здоровье, науку, экологию, семью. Помогаем тем, кому сложнее. Делимся технологиями. Потому что устойчивое развитие страны начинается с уверенности в будущем каждого человека. И наша роль — быть рядом, предоставляя возможности превратить эту уверенность в реальность», — подчеркнула Марина Булова.

ПАО Сбербанк; ИНН 7707083893

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