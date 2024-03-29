Россиянам могут запретить в пьяном виде забирать права, забранные за пьяное вождение

Предложили выстроить систему, которая должна определять, можно ли получить права обратно

29 марта 2024, 20:01, ИА Амител

Человек что-то пьет из бутылки / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев рассказал "Парламентской газете" о законопроекте, ужесточающем требования к тем, кого лишили прав за пьяную езду.

Хамзаев отметил, что сейчас в России есть коллизия: человек может в пьяном виде забирать права, которых его лишили за пьяное вождение, и по закону ему нельзя отказать.

"Это неправильно. Должна быть выстроена система. Например, перед тем, как получить права обратно, человек должен пройти месячный курс реабилитации и ресоциализации, с ним должны поработать психолог, нарколог, психиатр", - указал парламентарий.

Более того, решение возвращать такому человеку права должен принимать не сотрудник МВД, а нарколог.

"Это было бы правильной мерой, учитывая количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей и рецидивов, когда люди, которых раньше лишали прав за пьяное вождение, снова садятся за руль в невменяемом состоянии", - добавил Хамзаев.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае в 2023 году за пьяную езду у водителей конфисковали более 500 авто.