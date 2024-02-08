Правда ли, что за пьяную езду в бюджет России будут взыскивать полную стоимость авто?

Материальное наказание должно отбить охоту у водителей садиться в состоянии алкогольного опьянения за руль

08 февраля 2024, 09:30, ИА Амител

Пьяный водитель за рулем / Фото: unsplash.com

Уже полтора года в России водителям, которых не первый раз ловят пьяными за рулем, грозит не только уголовная ответственность, но и конфискация транспортного средства. Многие из тех, кто попались сотрудникам ГИБДД подшофе, стараются оперативно продать свою машину или переписать на третьих лиц, чтобы не нести материальных убытков. Однако теперь все эти попытки будут бессмысленны. Почему, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Если водитель попался пьяный за рулем, у него правда могут забрать машину?

Да, еще в 2022 году в Уголовном кодексе появилась новая статья – 264.3 "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". Штрафы по ней начинаются от 150 тысяч рублей, предусмотрено также лишение права занимать определенные должности, а в крайнем случае – лишение свободы сроком до двух лет.

Кроме того, у осужденного за пьяное вождение водителя конфискуют автомобиль. В конце 2023 года пленум Верховного суда России сделал разъяснение, что это не рекомендация, а обязательное условие.

Что грозит водителям, которые продали авто, пока его не конфисковали?

Даже тем, кто решит всех перехитрить и продать машину пока идут судебные разбирательства, придется выплачивать в бюджет полную стоимость своего авто. Такую практику в России ввел Третий кассационный суд общей юрисдикции, который рассмотрел дело жительницы Санкт-Петербурга, некой гражданки Н., пишет "Российская газета".

Если кратко, суд первой инстанции приговорил женщину к 350 часам обязательных работ и лишил осужденную на два года водительских прав. Арест на машину во время судебных разбирательств не наложили, поэтому хозяйка, воспользовалась моментом, отремонтировала ее и продала. Однако апелляционная инстанция приняла решение о конфискации в доход государства денежной суммы в размере стоимости принадлежащего Н. автомобиля. Женщину это не устроило, и она попыталась обжаловать решение в Кассационном суде, но там приговор оставили без изменений. Теперь осужденная должна отдать деньги. На данные правовые позиции должны ориентироваться все нижестоящие инстанции.