Уникальный танго-фестиваль "в атмосфере Буэнос-Айреса" впервые пройдет в Барнауле

06 ноября 2025, 08:00, ИА Амител

В Барнауле пройдет международный фестиваль аргентинского танго / Фото: Altay Tango Fest

Первый международный фестиваль аргентинского танго Altay tango fest пройдет в Барнауле с 13 по 16 ноября 2025 года. Амбассадоры – два профессионала высочайшего уровня: судья международных чемпионатов Демиан Гарсиа из Аргентины и вице-чемпионка Европы Елизавета Тавровская. Мероприятие организовано студией танца "Лариса".

«Желаем каждому открыть для себя волшебство танго и зарядиться атмосферой поддержки, радости и настоящей страсти к искусству движения. Всем, кто любит танцы, музыку и хочет провести время ярко и душевно в атмосфере Буэнос-Айреса в самом сердце Алтая», – подчеркнули организаторы фестиваля.

Стать участником фестиваля может каждый – в качестве ученика, зрителя или танцора.

В программе фестиваля:

мастер-классы для танцоров разного уровня подготовки;

лекции о культуре и истории танго;

традиционные милонги (танцевальные вечера).

«Кульминацией фестиваля станет Grand intango show, где выступят звездные гости, пройдет дегустация аргентинских вин и зажигательная программа от элегантного конферансье, ведущего Радио "Европа Плюс" Никиты Иванникова», – говорится в анонсе.

А если вы хотите получить индивидуальный мастер-класс по танцам от Демиана Гарсиа и Елизаветы Тавровской, то нужно поторопиться – регистрация открыта до 7 ноября. Если вдруг возникнут сложности, организаторы фестиваля рассказали подробно, как правильно оформить регистрацию.

Немного о "Ларисе"

В 1992 году на базе ДК "Трансмаш" хореографы Лариса Любивая и Сергей Черняк открыли танцевальный кружок. За три десятилетия студия танца "Лариса" выросла до одного из лидеров танцевальной отрасли: два филиала в краевой столице, восемь направлений и множество наград. Сегодня она известна не только в Барнауле и России, но и за их пределами.

Недавно барнаульские танцоры "Ларисы" Евгений Любивый и Елена Якименко победили на мировых соревнованиях по бачате.

В студии обучают всех желающих – от трехлетних детей до пожилых людей. Cтудия стала одной из первых в Барнауле, предложивших обучение бальным танцам для детей. Хореографам пришлось приложить немало усилий, чтобы познакомить будущих учеников и их родителей с этим направлением.

"Лариса" – организатор одного из крупнейших в Сибири танцевальных фестивалей "Солнечный бал". В 2025 году на соревнования, которые проводились в 36 номинациях и семи возрастных категориях, приехали 720 участников – коллективы и танцевальные дуэты – из городов Алтайского края, Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областей, Республики Алтай и Республики Казахстан.

Студия известна и тем, что участвует в постановке спектаклей, которые удивляют детей и взрослых. Так, в 2025 году "Лариса" представила сказочную танцевальную историю о любви и добре "Тайна волшебного шара". А в 2024 году превратила барнаульский театр кукол "Сказка" в улочки Парижа и Буэнос-Айреса ради танго.

В честь своего 30-летия "Лариса" провела в Барнауле удивительное иммерсивное шоу "Бал": "виртуальный ведущий", световые спецэффекты, потрясающие костюмы и волшебные танцы, а сами танцоры выходили в зал, дарили дамам цветы и приглашали на танец. Как это было, смотрите в фоторепортаже amic.ru.

Ранее студия танца "Лариса" помогла провести в Барнауле "Атмосферную встречу", на которой предпринимателям подарили приятные эмоции и помогли ненадолго отвлечься от повседневных, порой тяжелых мыслей.