Барнаульский конькобежец Муштаков выступит на ОИ-2022 18 февраля

Барнаульский конькобежец Виктор Муштаков выступит в забеге на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Пекине. Соперником уроженца Алтайского края в 12-й паре станет белорус Игнат Головатюк.

Соревнования начнутся в 15:30 по местному времени. Увидеть прямую трансляцию можно на «МАТЧ ТВ».

Напомним, кроме Муштакова, Алтайский край на ОИ-2022 представлял биатлонист Даниил Серохвостов, однако пока барнаульцам не удалось завоевать медали.

Сейчас сборная России, выступающая под эгидой ОКР, занимает девятое место в общем зачёте — у россиян 5 золотых наград, 9 серебряных и 12 бронзовых. На первом месте находится Норвегия (14-7-8), на втором — Германия (10-7-5), на третьем — США (8-8-5).