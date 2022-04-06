Шахматный нон-стоп. В Барнауле прошла сессия Гроссмейстерского центра Сибири

Сессия Гроссмейстерского центра Сибири, совмещённая с сессией гроссшколы Алтайского края, прошла в Барнауле с 21 по 27 марта 2022 года. Мероприятие организовали на территории санатория «Станкостроитель».

В течение недели юные шахматисты СФО работали с элитными шахматными тренерами. Главным тренером стал заслуженный тренер России, международный гроссмейстер Сергей Рублевский. Помогали ему ещё четыре международных гроссмейстера, среди учеников которых — победители шахматных турниров разного уровня.

В сессии приняли участие 26 учеников, в том числе 16 членов сборной Алтайского края, которые в течение недели проходили интенсивные курсы повышения своего спортивного шахматного мастерства. Кроме того, утром и вечером сильнейшие юные шахматисты Сибири проходили занятия по повышению своей физической готовности в современном спортивном зале санатория.

По отзывам спортсменов и тренеров это была одна из сильнейших сессий Гроссцентра Сибири по составу тренеров и участников. Все участники отметили высокий организационный уровень мероприятия.

Добавим, что 27 марта 2022 года также завершилось первенство Сибири среди мальчиков до 9 лет. Воспитанник Академии шахмат Алтайского края Вадим Королев стал бронзовым призёром турнира.