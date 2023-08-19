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Стали известны подробности наезда на пешехода возле "Ленты"

Пострадала девушка, которая переходила дорогу на красный

19 августа 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул
Фото: Инцидент Барнаул

В ГИБДД прокомментировали наезд на пешехода у гипермаркета "Лента" на Власихинской в Барнауле. Пострадала 23-летняя девушка.

По данным правоохранителей, девушка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда ее сбил 63-летний мужчина за рулем автомобиля "ВАЗ".

В результате аварии пострадавшей потребовалась госпитализация. Подробности о ее состоянии не приводятся.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

18:36:34 19-08-2023

Курица. шары выпучила и перла

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Гость

23:57:01 19-08-2023

Алтапресс пишет что мужику 66 лет... помолодел....

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Гость

15:14:35 20-08-2023

Я ехала на днях - там красный пешикам не горит и они пруться поэтому. Сфетофор пусть сделают нормально. Кто из пешиков знает, что там только зеленый горит? Раньше нормально работал светофор. Я в шоке была когда пешики у меня перед носом поперли когда должны стоять были.

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