Стали известны подробности наезда на пешехода возле "Ленты"

Пострадала девушка, которая переходила дорогу на красный

19 августа 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

В ГИБДД прокомментировали наезд на пешехода у гипермаркета "Лента" на Власихинской в Барнауле. Пострадала 23-летняя девушка.

По данным правоохранителей, девушка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда ее сбил 63-летний мужчина за рулем автомобиля "ВАЗ".

В результате аварии пострадавшей потребовалась госпитализация. Подробности о ее состоянии не приводятся.