Девушку сбили на пешеходном переходе в Барнауле
На месте работает скорая помощь
19 августа 2023, 12:50, ИА Амител
Фото: Инцидент Барнаул
Пешехода сбили на "зебре" в Барнауле. Об этом рассказали подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, авария произошла на пешеходном переходе на улице Власихинской возле гипермаркета "Лента". Предположительно, пострадала девушка. На месте работали медики скорой помощи.
Информации о состоянии пострадавшей нет.
Ранее сообщалось, что в Барнауле под окнами многоэтажки умер мужчина.
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