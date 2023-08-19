Девушку сбили на пешеходном переходе в Барнауле

На месте работает скорая помощь

19 августа 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

Пешехода сбили на "зебре" в Барнауле. Об этом рассказали подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, авария произошла на пешеходном переходе на улице Власихинской возле гипермаркета "Лента". Предположительно, пострадала девушка. На месте работали медики скорой помощи.

Информации о состоянии пострадавшей нет.

Ранее сообщалось, что в Барнауле под окнами многоэтажки умер мужчина.