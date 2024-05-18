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Сталин из постановки в "Сталин-центре" обратился к Ксении Собчак

Актер поблагодарил журналистку и выразил надежду, что коммунистам удастся с ней встретиться

18 мая 2024, 22:00, ИА Амител

Постановка в "Сталин-центре" / Кадр из видео / t.me/amic_ru
Постановка в "Сталин-центре" / Кадр из видео / t.me/amic_ru

Актер, сыгравший Иосифа Сталина на спиритическом сеансе в "Сталин-центре", поблагодарил Ксению Собчак, которая ранее высказалась о призыве духа генсека в Барнауле. Видео с обращением опубликовал телеграм-канал amic.ru.

"Я хотел бы отблагодарить товарищей журналистов за то, что написали сюжет о "Музейной ночи" в "Сталин-центре". Вы сделали очень хорошую работу для развития коммунистического движения. Особенно хотелось бы поблагодарить товарища Ксению Анатольевну Собчак. Это наш давний оппонент, с которым мы ведем постоянную дискуссию, но заочно. Хотелось бы, конечно, перейти к личной встрече", – сказал он.

Также он поручил "подчиненным" в случае приезда Собчак "обязательно устроить ей хороший прием и возможность живой, яркой, настоящей дискуссии".

В барнаульском "Сталин-центре" 18 мая состоялся спиритический сеанс по призыву духа Иосифа Сталина. Также участники мероприятия взывали к Наполеону, Сократу и Владимиру Жириновскому.

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Комментарии 10

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Иван

23:10:53 18-05-2024

Доиграетесь

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Гость

03:22:49 19-05-2024

Не похож на Сталина. Вообще.

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Знающий

07:33:25 19-05-2024

Лучше бы Собчак усы приклеили, она бы больше на Сталина походила

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Гость

09:49:40 19-05-2024

Очень посредственный актер. А гример, наверное, просто подумал, что достаточно усов.

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Гость

10:24:27 19-05-2024

Сборище идиотов

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Гость

11:40:41 19-05-2024

Гость (10:24:27 19-05-2024) Сборище идиотов... Но почему так грубо,буржуй недорезанный большевиками

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Гость

11:06:58 19-05-2024

Знающий,если ксюхе Пржевальского приклеить усы,то она будет больше похожа на гитлера.

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Гость

11:09:47 19-05-2024

Всё же болен наш народ вождизмом. В критической стадии болен. Скольких своих людей сталин уничтожил! Вместе со своим союзником гитлером Европу пилил. И потом союзник его просто предал и напал, вытолкнув СССР на светлую сторону.
Все хотят сталина с гулагом для соседа, а не для себя. Не понимают, что НКВД может постучаться в дверь не только к соседу, но и к вам. Все забыли про 17 съезд ВКП(б), где все проголосовали за введение террора и борьбу с "врагами народа", а потом более половины делегатов и сами были расстреляны. И фраза "Передайте товарищу сталину - произошла чудовищная ошибка" не помогла никому.

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Гость

11:58:14 19-05-2024

Буржуям,конечно, страшноватенько...

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Гость

23:18:07 19-05-2024

Гость (11:58:14 19-05-2024) Буржуям,конечно, страшноватенько...... Посмотрим, как ты будешь визжать, что ты не "буржуй", когда тебя к стенке потащат.

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