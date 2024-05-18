Сталин из постановки в "Сталин-центре" обратился к Ксении Собчак

Актер поблагодарил журналистку и выразил надежду, что коммунистам удастся с ней встретиться

18 мая 2024, 22:00, ИА Амител

Постановка в "Сталин-центре" / Кадр из видео / t.me/amic_ru

Актер, сыгравший Иосифа Сталина на спиритическом сеансе в "Сталин-центре", поблагодарил Ксению Собчак, которая ранее высказалась о призыве духа генсека в Барнауле. Видео с обращением опубликовал телеграм-канал amic.ru.

"Я хотел бы отблагодарить товарищей журналистов за то, что написали сюжет о "Музейной ночи" в "Сталин-центре". Вы сделали очень хорошую работу для развития коммунистического движения. Особенно хотелось бы поблагодарить товарища Ксению Анатольевну Собчак. Это наш давний оппонент, с которым мы ведем постоянную дискуссию, но заочно. Хотелось бы, конечно, перейти к личной встрече", – сказал он.

Также он поручил "подчиненным" в случае приезда Собчак "обязательно устроить ей хороший прием и возможность живой, яркой, настоящей дискуссии".

В барнаульском "Сталин-центре" 18 мая состоялся спиритический сеанс по призыву духа Иосифа Сталина. Также участники мероприятия взывали к Наполеону, Сократу и Владимиру Жириновскому.