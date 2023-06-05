Синоптики рассказали, какие дни в Алтайском крае будут самыми жаркими
Температура воздуха на неделе может подняться почти до +40 градусов
05 июня 2023, 16:37, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Аномальная жара в Алтайском крае задержится на эту неделю. Синоптики рассказали, какие дни будут самыми жаркими.
Прятаться от перегрева придётся до 9 июня, а 7 и 8 июня в регионе будет особенно жарко. Местами столбики термометров могут подняться до отметки +39 градусов.
В выходные температура воздуха пойдёт на спад, а в воскресенье в крае даже ожидаются дожди.
Ранее мы рассказывали о том, как правильно загорать, чтобы не вредить здоровью.
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